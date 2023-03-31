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В Болгарии осквернили памятник Советской армии - РИА Новости, 31.03.2023
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18:58 31.03.2023 (обновлено: 19:04 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/pamyatnik-1862264959.html
В Болгарии осквернили памятник Советской армии
В Болгарии осквернили памятник Советской армии - РИА Новости, 31.03.2023
В Болгарии осквернили памятник Советской армии
Посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии, дипмиссия выразила надежду, что местные власти примут меры по недопущению... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:58
2023-03-31T19:04
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии, дипмиссия выразила надежду, что местные власти примут меры по недопущению подобных инцидентов. "Хроники бесславия продолжаются: очередные "неравнодушные" граждане не нашли лучшего способа заявить о своей "позиции", кроме как еще сильнее изуродовав памятник Советской армии в Софии. Очевидно, аргумента убедительнее красной краски у "героев" не нашлось. Вновь повторим, что мертвые все стерпят – и забвение, и неуважение к подвигу, и глумление над монументами. Убеждены, что в конечном счете болгарское общество окажется устойчивым к подобного рода варварским проявлениям, а власти все же примут действенные меры по недопущению подобных позорных акций впредь", - сообщило посольство в своём телеграмм-канале. Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано "демонтаж". Агентство БТА в марте сообщило, что муниципальный совет Софии поручил мэру города Йорданке Фандаковой обратиться к властям Болгарии с просьбой переставить монумент Советской армии из парка в центре города в музей. Отмечается, что члены совета предлагают выставить памятник в Музее искусств социалистического периода при Национальной галерее или в любом "другом подходящем месте за пределами центра города". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что перенос монумента Советской армии из центра Софии говорит о стремлении отдельных болгарских политиков продемонстрировать способность чутко улавливать и незамедлительно выполнять ожидания своих западных партнеров. В феврале посольство России в Болгарии также призывало власти страны принять меры в связи с осквернением данного памятника, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества.
https://ria.ru/20230329/pamyatnik-1861696607.html
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в мире, болгария, россия, софия (город)
В мире, Болгария, Россия, София (город)
В Болгарии осквернили памятник Советской армии

Посольство России в Болгарии сообщило об осквернении памятника Советской армии в Софии

© Фото : Посольство России в БолгарииПамятник Советской армии в Болгарии, пострадавший от вандалов
Памятник Советской армии в Болгарии, пострадавший от вандалов - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Посольство России в Болгарии
Памятник Советской армии в Болгарии, пострадавший от вандалов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии, дипмиссия выразила надежду, что местные власти примут меры по недопущению подобных инцидентов.
"Хроники бесславия продолжаются: очередные "неравнодушные" граждане не нашли лучшего способа заявить о своей "позиции", кроме как еще сильнее изуродовав памятник Советской армии в Софии. Очевидно, аргумента убедительнее красной краски у "героев" не нашлось. Вновь повторим, что мертвые все стерпят – и забвение, и неуважение к подвигу, и глумление над монументами. Убеждены, что в конечном счете болгарское общество окажется устойчивым к подобного рода варварским проявлениям, а власти все же примут действенные меры по недопущению подобных позорных акций впредь", - сообщило посольство в своём телеграмм-канале.
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Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано "демонтаж".
Агентство БТА в марте сообщило, что муниципальный совет Софии поручил мэру города Йорданке Фандаковой обратиться к властям Болгарии с просьбой переставить монумент Советской армии из парка в центре города в музей. Отмечается, что члены совета предлагают выставить памятник в Музее искусств социалистического периода при Национальной галерее или в любом "другом подходящем месте за пределами центра города". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что перенос монумента Советской армии из центра Софии говорит о стремлении отдельных болгарских политиков продемонстрировать способность чутко улавливать и незамедлительно выполнять ожидания своих западных партнеров.
В феврале посольство России в Болгарии также призывало власти страны принять меры в связи с осквернением данного памятника, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества.
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