https://ria.ru/20230331/pamyatnik-1862264959.html

В Болгарии осквернили памятник Советской армии

В Болгарии осквернили памятник Советской армии - РИА Новости, 31.03.2023

В Болгарии осквернили памятник Советской армии

Посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии, дипмиссия выразила надежду, что местные власти примут меры по недопущению... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:58

2023-03-31T18:58

2023-03-31T19:04

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии, дипмиссия выразила надежду, что местные власти примут меры по недопущению подобных инцидентов. "Хроники бесславия продолжаются: очередные "неравнодушные" граждане не нашли лучшего способа заявить о своей "позиции", кроме как еще сильнее изуродовав памятник Советской армии в Софии. Очевидно, аргумента убедительнее красной краски у "героев" не нашлось. Вновь повторим, что мертвые все стерпят – и забвение, и неуважение к подвигу, и глумление над монументами. Убеждены, что в конечном счете болгарское общество окажется устойчивым к подобного рода варварским проявлениям, а власти все же примут действенные меры по недопущению подобных позорных акций впредь", - сообщило посольство в своём телеграмм-канале. Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано "демонтаж". Агентство БТА в марте сообщило, что муниципальный совет Софии поручил мэру города Йорданке Фандаковой обратиться к властям Болгарии с просьбой переставить монумент Советской армии из парка в центре города в музей. Отмечается, что члены совета предлагают выставить памятник в Музее искусств социалистического периода при Национальной галерее или в любом "другом подходящем месте за пределами центра города". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что перенос монумента Советской армии из центра Софии говорит о стремлении отдельных болгарских политиков продемонстрировать способность чутко улавливать и незамедлительно выполнять ожидания своих западных партнеров. В феврале посольство России в Болгарии также призывало власти страны принять меры в связи с осквернением данного памятника, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества.

https://ria.ru/20230329/pamyatnik-1861696607.html

https://ria.ru/20230327/pamyatnik-1861028750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, болгария, россия, софия (город)