В Болгарии осквернили памятник Советской армии
Посольство России в Болгарии сообщило об осквернении памятника Советской армии в Софии
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии, дипмиссия выразила надежду, что местные власти примут меры по недопущению подобных инцидентов.
"Хроники бесславия продолжаются: очередные "неравнодушные" граждане не нашли лучшего способа заявить о своей "позиции", кроме как еще сильнее изуродовав памятник Советской армии в Софии. Очевидно, аргумента убедительнее красной краски у "героев" не нашлось. Вновь повторим, что мертвые все стерпят – и забвение, и неуважение к подвигу, и глумление над монументами. Убеждены, что в конечном счете болгарское общество окажется устойчивым к подобного рода варварским проявлениям, а власти все же примут действенные меры по недопущению подобных позорных акций впредь", - сообщило посольство в своём телеграмм-канале.
Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано "демонтаж".
Агентство БТА в марте сообщило, что муниципальный совет Софии поручил мэру города Йорданке Фандаковой обратиться к властям Болгарии с просьбой переставить монумент Советской армии из парка в центре города в музей. Отмечается, что члены совета предлагают выставить памятник в Музее искусств социалистического периода при Национальной галерее или в любом "другом подходящем месте за пределами центра города". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что перенос монумента Советской армии из центра Софии говорит о стремлении отдельных болгарских политиков продемонстрировать способность чутко улавливать и незамедлительно выполнять ожидания своих западных партнеров.
В феврале посольство России в Болгарии также призывало власти страны принять меры в связи с осквернением данного памятника, который стал жертвой вандализма в День защитника Отечества.