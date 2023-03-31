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Глава МИД Эстонии предложил отменить основополагающий акт Россия — НАТО - РИА Новости, 31.03.2023
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17:41 31.03.2023 (обновлено: 18:13 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/pakt-1862241912.html
Глава МИД Эстонии предложил отменить основополагающий акт Россия — НАТО
Глава МИД Эстонии предложил отменить основополагающий акт Россия — НАТО - РИА Новости, 31.03.2023
Глава МИД Эстонии предложил отменить основополагающий акт Россия — НАТО
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО, подписанный в 1997 году, сообщила в пятницу... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:41
2023-03-31T18:13
россия
эстония
восточная европа
владимир путин
урмас рейнсалу
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО, подписанный в 1997 году, сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики. "С февраля прошлого года Россия игнорирует все принципы международного права и ведет бесчеловечную войну в самом сердце Европы. Пора отменить базовый акт отношений между НАТО и Россией, потому что ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи", — сказал он. Глава МИД принимает участие во встрече министров иностранных дел стран Центральной и Восточной Европы в Польше. После прошедших 5 марта парламентских выборов в Эстонии партия Isamaa ("Отечество"), в которую входит Рейнсалу, оказалась в оппозиции, и ему остаются считанные дни в должности главы ведомства. Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора подписали в Париже 27 мая 1997 года. Этот политический документ зафиксировал обязательства Москвы и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними. Суть соглашений сводилась к уменьшению численности вооруженных сил, количества летальных вооружений, а также к выработке новой архитектуры безопасности, призванной сменить биполярную систему международных отношений. Важнейшим условием стало поддержание паритета в военной сфере, но не за счет гонки вооружений. Бывшие противники анонсировали модель отношений, которая позволяла бы контролировать процесс сокращения наступательных потенциалов и одновременно укреплять сотрудничество в сфере безопасности.
https://ria.ru/20230331/finlyandiya-1862205165.html
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россия, эстония, восточная европа, владимир путин, урмас рейнсалу, нато
Россия, Эстония, Восточная Европа, Владимир Путин, Урмас Рейнсалу, НАТО
Глава МИД Эстонии предложил отменить основополагающий акт Россия — НАТО

Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО

CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО, подписанный в 1997 году, сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.
"С февраля прошлого года Россия игнорирует все принципы международного права и ведет бесчеловечную войну в самом сердце Европы. Пора отменить базовый акт отношений между НАТО и Россией, потому что ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи", — сказал он.
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После прошедших 5 марта парламентских выборов в Эстонии партия Isamaa ("Отечество"), в которую входит Рейнсалу, оказалась в оппозиции, и ему остаются считанные дни в должности главы ведомства.
Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора подписали в Париже 27 мая 1997 года. Этот политический документ зафиксировал обязательства Москвы и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними.
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