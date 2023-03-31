https://ria.ru/20230331/ovchinskiy-1862014847.html
Овчинский: столичная компания на 20 процентов увеличила выпуск одежды
Овчинский: столичная компания на 20 процентов увеличила выпуск одежды - РИА Новости, 31.03.2023
Овчинский: столичная компания на 20 процентов увеличила выпуск одежды
Производитель одежды из отраслевого кластера "Кунцево" по итогам 2022 года увеличил выпуск более, чем на 20% - до 63 тысяч единиц товара, сообщил руководитель... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:20
2023-03-31T07:20
2023-03-31T07:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Производитель одежды из отраслевого кластера "Кунцево" по итогам 2022 года увеличил выпуск более, чем на 20% - до 63 тысяч единиц товара, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Компания "Альпекс Класс", основанная в 1995 году, выпускает куртки, пальто, ветровки, а также спортивные костюмы, брюки, толстовки и другие виды одежды."В столице работает более 200 предприятий легкой промышленности, которым город предлагает свыше 20 инструментов поддержки. Созданные в Москве благоприятные условия ведения бизнеса позволяют предприятиям активно развиваться и увеличивать производственные мощности", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как уточнила гендиректор "Альпекс Класс" Юлия Сорокина, компания производит анатомически правильные изделия для детей и взрослых, используя качественные и современные материалы с дышащими покрытиями. Недавно в продажу поступила новая коллекция из премиального трикотажного полотна.Отраслевой кластер "Кунцево" – специализированная площадка для развития компаний легкой промышленности и смежных индустрий. Сейчас на площадке работают 20 компаний-резидентов.
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москва, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Экономика
Овчинский: столичная компания на 20 процентов увеличила выпуск одежды
Овчинский: столичная компания по итогам 2022 года на 20 процентов увеличила выпуск одежды
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Производитель одежды из отраслевого кластера "Кунцево" по итогам 2022 года увеличил выпуск более, чем на 20% - до 63 тысяч единиц товара, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Компания "Альпекс Класс", основанная в 1995 году, выпускает куртки, пальто, ветровки, а также спортивные костюмы, брюки, толстовки и другие виды одежды.
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"В столице работает более 200 предприятий легкой промышленности, которым город предлагает свыше 20 инструментов поддержки. Созданные в Москве благоприятные условия ведения бизнеса позволяют предприятиям активно развиваться и увеличивать производственные мощности", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как уточнила гендиректор "Альпекс Класс" Юлия Сорокина, компания производит анатомически правильные изделия для детей и взрослых, используя качественные и современные материалы с дышащими покрытиями. Недавно в продажу поступила новая коллекция из премиального трикотажного полотна.
Отраслевой кластер "Кунцево" – специализированная площадка для развития компаний легкой промышленности и смежных индустрий. Сейчас на площадке работают 20 компаний-резидентов.
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