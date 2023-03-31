https://ria.ru/20230331/otvet-1862146816.html

В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения

В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения - РИА Новости, 31.03.2023

В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения

Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов предсказал достойный ответ в случае нападения на Крым и новые... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:44

2023-03-31T13:44

2023-03-31T13:44

специальная военная операция на украине

республика крым

георгий мурадов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов предсказал достойный ответ в случае нападения на Крым и новые российские регионы. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. "Мы уверены и рассчитываем на то, что будет дан достойный ответ и неповадно будет нашим врагам предпринимать новые попытки создать угрозы нашим жителям, нашим регионам", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня". По его словам, со стороны Украины исходят угрозы в адрес Крыма и попытки организовать "некое нападение" на Запорожскую и Херсонскую области.

https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862043160.html

республика крым

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, георгий мурадов, украина