Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/otvet-1862146816.html
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения - РИА Новости, 31.03.2023
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов предсказал достойный ответ в случае нападения на Крым и новые... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:44
2023-03-31T13:44
специальная военная операция на украине
республика крым
георгий мурадов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580005182_0:74:3078:1805_1920x0_80_0_0_76419e5434bf6c89ddf463ddf12fed90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов предсказал достойный ответ в случае нападения на Крым и новые российские регионы. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. "Мы уверены и рассчитываем на то, что будет дан достойный ответ и неповадно будет нашим врагам предпринимать новые попытки создать угрозы нашим жителям, нашим регионам", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня". По его словам, со стороны Украины исходят угрозы в адрес Крыма и попытки организовать "некое нападение" на Запорожскую и Херсонскую области.
https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862043160.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580005182_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_de3aeaa2563aa5a0a4bfd5d92c2a72b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, георгий мурадов, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Георгий Мурадов, Украина
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения

Крымский политик Мурадов: Украину ожидает достойный ответ в случае нападения на Россию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВМФ России в Севастополе
Военнослужащие ВМФ России в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВМФ России в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов предсказал достойный ответ в случае нападения на Крым и новые российские регионы.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
"Мы уверены и рассчитываем на то, что будет дан достойный ответ и неповадно будет нашим врагам предпринимать новые попытки создать угрозы нашим жителям, нашим регионам", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, со стороны Украины исходят угрозы в адрес Крыма и попытки организовать "некое нападение" на Запорожскую и Херсонскую области.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению
Вчера, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымГеоргий МурадовУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала