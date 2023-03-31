https://ria.ru/20230331/otvet-1862146816.html
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения - РИА Новости, 31.03.2023
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов предсказал достойный ответ в случае нападения на Крым и новые... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:44
2023-03-31T13:44
2023-03-31T13:44
специальная военная операция на украине
республика крым
георгий мурадов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580005182_0:74:3078:1805_1920x0_80_0_0_76419e5434bf6c89ddf463ddf12fed90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов предсказал достойный ответ в случае нападения на Крым и новые российские регионы. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. "Мы уверены и рассчитываем на то, что будет дан достойный ответ и неповадно будет нашим врагам предпринимать новые попытки создать угрозы нашим жителям, нашим регионам", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня". По его словам, со стороны Украины исходят угрозы в адрес Крыма и попытки организовать "некое нападение" на Запорожскую и Херсонскую области.
https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862043160.html
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580005182_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_de3aeaa2563aa5a0a4bfd5d92c2a72b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, георгий мурадов, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Георгий Мурадов, Украина
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения
Крымский политик Мурадов: Украину ожидает достойный ответ в случае нападения на Россию