https://ria.ru/20230331/otravlenie-1862281899.html

В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки

В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки - РИА Новости, 31.03.2023

В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов в Новой Москве, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T21:23

2023-03-31T21:23

2023-03-31T21:26

происшествия

новая москва

москва

щербинка

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов в Новой Москве, сообщается в телеграм-канале столичного СК. "По факту инцидента с отравлением малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов, расположенных на территории Новой Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что, по предварительной информации, в городе Щербинка 6-летний мальчик выпил жидкость для посудомоечной машины в детском дошкольном учреждении. Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медпомощь.

https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html

новая москва

москва

щербинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новая москва, москва, щербинка, следственный комитет россии (ск рф)