https://ria.ru/20230331/otravlenie-1862281899.html
В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки
В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки - РИА Новости, 31.03.2023
В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов в Новой Москве, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:23
2023-03-31T21:23
2023-03-31T21:26
происшествия
новая москва
москва
щербинка
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов в Новой Москве, сообщается в телеграм-канале столичного СК. "По факту инцидента с отравлением малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов, расположенных на территории Новой Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что, по предварительной информации, в городе Щербинка 6-летний мальчик выпил жидкость для посудомоечной машины в детском дошкольном учреждении. Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медпомощь.
https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html
новая москва
москва
щербинка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, москва, щербинка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новая Москва, Москва, Щербинка, Следственный комитет России (СК РФ)
В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки
В детском саду в Новой Москве шестилетний мальчик выпил жидкость для посудомоечной машины