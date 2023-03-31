Рейтинг@Mail.ru
В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 31.03.2023 (обновлено: 21:26 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/otravlenie-1862281899.html
В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки
В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки - РИА Новости, 31.03.2023
В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов в Новой Москве, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:23
2023-03-31T21:26
происшествия
новая москва
москва
щербинка
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов в Новой Москве, сообщается в телеграм-канале столичного СК. "По факту инцидента с отравлением малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов, расположенных на территории Новой Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что, по предварительной информации, в городе Щербинка 6-летний мальчик выпил жидкость для посудомоечной машины в детском дошкольном учреждении. Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медпомощь.
https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html
новая москва
москва
щербинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва, москва, щербинка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новая Москва, Москва, Щербинка, Следственный комитет России (СК РФ)
В детском саду в Новой Москве ребенок выпил жидкость для посудомойки

В детском саду в Новой Москве шестилетний мальчик выпил жидкость для посудомоечной машины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов в Новой Москве, сообщается в телеграм-канале столичного СК.
"По факту инцидента с отравлением малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов, расположенных на территории Новой Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что, по предварительной информации, в городе Щербинка 6-летний мальчик выпил жидкость для посудомоечной машины в детском дошкольном учреждении.
Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медпомощь.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Подмосковье несколько жильцов дома отравились средством против тараканов
2 марта, 10:37
 
ПроисшествияНовая МоскваМоскваЩербинкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала