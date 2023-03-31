https://ria.ru/20230331/onlayn-zapis-1862152889.html

В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу

В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу - РИА Новости, 31.03.2023

В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу

Для жителей Московской области упростили процедуру онлайн-записи детей в школу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:58

2023-03-31T13:58

2023-03-31T13:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Для жителей Московской области упростили процедуру онлайн-записи детей в школу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.Теперь родители будущих первоклассников на региональном портале государственных услуг смогут воспользоваться сервисом по автоподбору школы по адресу регистрации."С 1 апреля по 30 июня в первый класс можно записать детей, которые живут на территории, прикрепленной к школе, или относятся к льготным категориям. Родителям не нужно самостоятельно узнавать, к какой именно школе относится их дом, перечень будет формироваться автоматически. Необходимо просто заполнить в онлайн-форме адрес регистрации ребенка", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

https://ria.ru/20220811/podmoskove-1808803208.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)