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В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу
В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу - РИА Новости, 31.03.2023
В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу
Для жителей Московской области упростили процедуру онлайн-записи детей в школу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:58
2023-03-31T13:58
2023-03-31T13:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Для жителей Московской области упростили процедуру онлайн-записи детей в школу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.Теперь родители будущих первоклассников на региональном портале государственных услуг смогут воспользоваться сервисом по автоподбору школы по адресу регистрации."С 1 апреля по 30 июня в первый класс можно записать детей, которые живут на территории, прикрепленной к школе, или относятся к льготным категориям. Родителям не нужно самостоятельно узнавать, к какой именно школе относится их дом, перечень будет формироваться автоматически. Необходимо просто заполнить в онлайн-форме адрес регистрации ребенка", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
https://ria.ru/20220811/podmoskove-1808803208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
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