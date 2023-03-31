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В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу - РИА Новости, 31.03.2023
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Новости Подмосковья
 
13:58 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/onlayn-zapis-1862152889.html
В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу
В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу - РИА Новости, 31.03.2023
В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу
Для жителей Московской области упростили процедуру онлайн-записи детей в школу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:58
2023-03-31T13:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Для жителей Московской области упростили процедуру онлайн-записи детей в школу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.Теперь родители будущих первоклассников на региональном портале государственных услуг смогут воспользоваться сервисом по автоподбору школы по адресу регистрации."С 1 апреля по 30 июня в первый класс можно записать детей, которые живут на территории, прикрепленной к школе, или относятся к льготным категориям. Родителям не нужно самостоятельно узнавать, к какой именно школе относится их дом, перечень будет формироваться автоматически. Необходимо просто заполнить в онлайн-форме адрес регистрации ребенка", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье упростили процедуру онлайн-записи детей в школу

© iStock.com / evgenyatamanenkoМама с дочерью сидят за столом с компьютером
Мама с дочерью сидят за столом с компьютером - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© iStock.com / evgenyatamanenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Для жителей Московской области упростили процедуру онлайн-записи детей в школу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.
Теперь родители будущих первоклассников на региональном портале государственных услуг смогут воспользоваться сервисом по автоподбору школы по адресу регистрации.
"С 1 апреля по 30 июня в первый класс можно записать детей, которые живут на территории, прикрепленной к школе, или относятся к льготным категориям. Родителям не нужно самостоятельно узнавать, к какой именно школе относится их дом, перечень будет формироваться автоматически. Необходимо просто заполнить в онлайн-форме адрес регистрации ребенка", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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11 августа 2022, 10:42
 
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