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В Подмосковье муниципальный контроль переведут в онлайн-формат
В Подмосковье муниципальный контроль переведут в онлайн-формат - РИА Новости, 31.03.2023
В Подмосковье муниципальный контроль переведут в онлайн-формат
В Подмосковье состоялась конференция под руководством министра правительства региона по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна. В ходе... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T20:19
2023-03-31T20:19
2023-03-31T20:19
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Подмосковье состоялась конференция под руководством министра правительства региона по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна. В ходе мероприятия обсудили цифровизацию всех шести видов муниципального контроля в округах. Об этом сообщил телеканал "360".Инициативу планируют реализовать до конца 2023 года. Таким образом получится объединить услуги на РПГУ. При этом сроки обработки документов должны сократиться на 73%."“Правильный” муниципальный контроль предполагает оцифровку 109 процессуальных форм, что сделает его действующим 24/7 и полностью освободит от бумажного документооборота", – рассказал Гарибян.Сейчас в регионе действуют 15 органов власти, которые осуществляют контрольно-надзорную деятельность. В нее входит 32 региональных вида надзора, шесть федеральных переданных полномочий и семь видов муниципального контроля.С 28 марта 2023 года муниципальный земельный контроль будет осуществляться в онлайн-режиме. До 2024 года в цифровой формат переведут лесной контроль, охрану особо охраняемых природных территорий, дорожный, жилищный контроль и контроль в сфере благоустройства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
В Подмосковье состоялась конференция под руководством министра правительства региона по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна. В ходе мероприятия обсудили цифровизацию всех шести видов муниципального контроля в округах. Об этом сообщил
телеканал "360".
Инициативу планируют реализовать до конца 2023 года. Таким образом получится объединить услуги на РПГУ. При этом сроки обработки документов должны сократиться на 73%.
"“Правильный” муниципальный контроль предполагает оцифровку 109 процессуальных форм, что сделает его действующим 24/7 и полностью освободит от бумажного документооборота", – рассказал Гарибян.
Сейчас в регионе действуют 15 органов власти, которые осуществляют контрольно-надзорную деятельность. В нее входит 32 региональных вида надзора, шесть федеральных переданных полномочий и семь видов муниципального контроля.
С 28 марта 2023 года муниципальный земельный контроль будет осуществляться в онлайн-режиме. До 2024 года в цифровой формат переведут лесной контроль, охрану особо охраняемых природных территорий, дорожный, жилищный контроль и контроль в сфере благоустройства.