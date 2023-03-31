Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны Южное Очаково
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Столичные власти на аукционе определили инвестора, который проведет комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что застройщиком участка бывшей промзоны выступит компания "Лакшери Клаб" (входит в состав Sezar Group), которая оказалась единственным участником торгов.
"В рамках редевелопмента застройщик должен будет возвести более 188 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 13,9 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти миллиард рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше трех тысяч новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на планируемом к застройке участке площадью около 13 гектаров сейчас находятся склады, автосервисы и объект незавершенного строительства. На их месте инвестор сможет построить порядка 135 тысяч квадратных метров промышленных предприятий и более 53 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.
Он уточнил, что застройщиком участка бывшей промзоны выступит компания "Лакшери Клаб" (входит в состав Sezar Group), которая оказалась единственным участником торгов.
"В рамках редевелопмента застройщик должен будет возвести более 188 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 13,9 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти миллиард рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше трех тысяч новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на планируемом к застройке участке площадью около 13 гектаров сейчас находятся склады, автосервисы и объект незавершенного строительства. На их месте инвестор сможет построить порядка 135 тысяч квадратных метров промышленных предприятий и более 53 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.