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Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны Южное Очаково - РИА Новости, 31.03.2023
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10:10 31.03.2023 (обновлено: 10:22 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/ochakovo-1862036517.html
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны Южное Очаково
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны Южное Очаково - РИА Новости, 31.03.2023
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны Южное Очаково
Столичные власти на аукционе определили инвестора, который проведет комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:10
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владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Столичные власти на аукционе определили инвестора, который проведет комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что застройщиком участка бывшей промзоны выступит компания "Лакшери Клаб" (входит в состав Sezar Group), которая оказалась единственным участником торгов."В рамках редевелопмента застройщик должен будет возвести более 188 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 13,9 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти миллиард рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше трех тысяч новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на планируемом к застройке участке площадью около 13 гектаров сейчас находятся склады, автосервисы и объект незавершенного строительства. На их месте инвестор сможет построить порядка 135 тысяч квадратных метров промышленных предприятий и более 53 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.
https://ria.ru/20230330/moskva-1861759921.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны Южное Очаково

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Столичные власти на аукционе определили инвестора, который проведет комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что застройщиком участка бывшей промзоны выступит компания "Лакшери Клаб" (входит в состав Sezar Group), которая оказалась единственным участником торгов.

"В рамках редевелопмента застройщик должен будет возвести более 188 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 13,9 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти миллиард рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше трех тысяч новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.

Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на планируемом к застройке участке площадью около 13 гектаров сейчас находятся склады, автосервисы и объект незавершенного строительства. На их месте инвестор сможет построить порядка 135 тысяч квадратных метров промышленных предприятий и более 53 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Ефимов: город предоставил 1,3 миллиарда рублей на развитие экспорта
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