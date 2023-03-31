https://ria.ru/20230331/ochakovo-1862036517.html

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны Южное Очаково

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны Южное Очаково - РИА Новости, 31.03.2023

Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны Южное Очаково

Столичные власти на аукционе определили инвестора, который проведет комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:10

2023-03-31T10:10

2023-03-31T10:22

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Столичные власти на аукционе определили инвестора, который проведет комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что застройщиком участка бывшей промзоны выступит компания "Лакшери Клаб" (входит в состав Sezar Group), которая оказалась единственным участником торгов."В рамках редевелопмента застройщик должен будет возвести более 188 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 13,9 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти миллиард рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше трех тысяч новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на планируемом к застройке участке площадью около 13 гектаров сейчас находятся склады, автосервисы и объект незавершенного строительства. На их месте инвестор сможет построить порядка 135 тысяч квадратных метров промышленных предприятий и более 53 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.

https://ria.ru/20230330/moskva-1861759921.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва