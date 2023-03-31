https://ria.ru/20230331/obvineniya-1862270826.html
Конгрессмен назвал обвинения против Трампа политикой страны третьего мира
Конгрессмен назвал обвинения против Трампа политикой страны третьего мира - РИА Новости, 31.03.2023
Конгрессмен назвал обвинения против Трампа политикой страны третьего мира
Обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа представляют собой пример политического преследования и политики страны третьего мира, заявил РИА... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:28
2023-03-31T19:28
2023-03-31T19:45
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа представляют собой пример политического преследования и политики страны третьего мира, заявил РИА конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар, призвав также расследовать работу окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга."Правительство Байдена, оккупировавшее Белый дом и систематически уничтожающее Америку, больше всего боится президента Дональда Трампа. Точка", - сказал Госар. Заявление конгрессмена агентству предоставила его пресс-служба.По его словам, решение выдвинуть обвинения против Трампа представляет собой пример политики страны третьего мира в исполнении окружного прокурора, чья деятельность "должна быть расследована, начиная с конгресса"."Это явное и наглое политическое преследование. Я горжусь тем, что поддерживаю президента Трампа", - заключил Госар.Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.
https://ria.ru/20230331/tramp-1862120545.html
https://ria.ru/20230331/pens-1862007830.html
https://ria.ru/20230331/ssha-1862021555.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Дональд Трамп
Конгрессмен назвал обвинения против Трампа политикой страны третьего мира
Конгрессмен Госар назвал обвинения против Трампа политикой страны третьего мира
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа представляют собой пример политического преследования и политики страны третьего мира, заявил РИА конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар, призвав также расследовать работу окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.
"Правительство Байдена, оккупировавшее Белый дом и систематически уничтожающее Америку
, больше всего боится президента Дональда Трампа. Точка", - сказал Госар. Заявление конгрессмена агентству предоставила его пресс-служба.
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По его словам, решение выдвинуть обвинения против Трампа представляет собой пример политики страны третьего мира в исполнении окружного прокурора, чья деятельность "должна быть расследована, начиная с конгресса".
"Это явное и наглое политическое преследование. Я горжусь тем, что поддерживаю президента Трампа", - заключил Госар.
Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке
проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
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Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.
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