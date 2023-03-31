https://ria.ru/20230331/obstrel-1862045664.html
ВСУ обстреляли ночью три города и два села в Херсонской области
ВСУ обстреляли ночью три города и два села в Херсонской области - РИА Новости, 31.03.2023
ВСУ обстреляли ночью три города и два села в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Таврийск и села Великая Лепетиха и Рыбальче на левом берегу Днепра в Херсонской РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:35
2023-03-31T10:35
2023-03-31T10:35
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Таврийск и села Великая Лепетиха и Рыбальче на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 42 снаряда, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 42 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Таврийск, Рыбальче", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки, по его словам, по населенным пунктам левобережья Днепра с правого берега прилетел 121 снаряд. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862043160.html
днепр (город)
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли ночью три города и два села в Херсонской области
ВСУ обстреляли ночью Новую Каховку, Каховку, Таврийск и два села в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 мар – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Таврийск и села Великая Лепетиха и Рыбальче на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 42 снаряда, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи ВСУ
продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 42 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Таврийск, Рыбальче", - сказал представитель экстренных служб.
Всего за сутки, по его словам, по населенным пунктам левобережья Днепра с правого берега прилетел 121 снаряд.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона
и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению