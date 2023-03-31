https://ria.ru/20230331/nato-1862089805.html

Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс

Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс - РИА Новости, 31.03.2023

Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вступление Финляндии усилит альянс и сделает эту страну более безопасной. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:58

2023-03-31T11:58

2023-03-31T11:58

в мире

финляндия

турция

йенс столтенберг

швеция

нато

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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вступление Финляндии усилит альянс и сделает эту страну более безопасной. Турция ранее ратифицировала членство Финляндии в НАТО, что позволит завершить формальности по вступлению в альянс уже в ближайшие дни. Голосование в парламенте Турции состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.

https://ria.ru/20230331/nato-1862020317.html

финляндия

турция

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, турция, йенс столтенберг, швеция, нато