https://ria.ru/20230331/nato-1862089805.html
Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс
Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс - РИА Новости, 31.03.2023
Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вступление Финляндии усилит альянс и сделает эту страну более безопасной. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:58
2023-03-31T11:58
2023-03-31T11:58
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турция
йенс столтенберг
швеция
нато
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вступление Финляндии усилит альянс и сделает эту страну более безопасной. Турция ранее ратифицировала членство Финляндии в НАТО, что позволит завершить формальности по вступлению в альянс уже в ближайшие дни. Голосование в парламенте Турции состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
https://ria.ru/20230331/nato-1862020317.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, турция, йенс столтенберг, швеция, нато
В мире, Финляндия, Турция, Йенс Столтенберг, Швеция, НАТО
Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс
Генсек НАТО Столтенберг: вступление Финляндии усилит альянс и сделает страну безопаснее