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Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс - РИА Новости, 31.03.2023
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11:58 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/nato-1862089805.html
Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс
Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс - РИА Новости, 31.03.2023
Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вступление Финляндии усилит альянс и сделает эту страну более безопасной. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:58
2023-03-31T11:58
в мире
финляндия
турция
йенс столтенберг
швеция
нато
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вступление Финляндии усилит альянс и сделает эту страну более безопасной. Турция ранее ратифицировала членство Финляндии в НАТО, что позволит завершить формальности по вступлению в альянс уже в ближайшие дни. Голосование в парламенте Турции состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
https://ria.ru/20230331/nato-1862020317.html
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В мире, Финляндия, Турция, Йенс Столтенберг, Швеция, НАТО
Генсек НАТО заявил, что Финляндия усилит альянс

Генсек НАТО Столтенберг: вступление Финляндии усилит альянс и сделает страну безопаснее

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вступление Финляндии усилит альянс и сделает эту страну более безопасной.
«
"Членство Финляндии в альянсе сделает ее безопаснее, а НАТО - еще сильнее. Финляндия располагает высокоэффективными вооруженными силами и передовыми возможностями, сильными демократическими институтами. Финляндия многое даст нашему альянсу", - сказал Столтенберг в видеообращении.
Турция ранее ратифицировала членство Финляндии в НАТО, что позволит завершить формальности по вступлению в альянс уже в ближайшие дни. Голосование в парламенте Турции состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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В миреФинляндияТурцияЙенс СтолтенбергШвецияНАТО
 
 
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