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В Донбассе заявили, что уничтожили "французский легион" месяц назад - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 31.03.2023 (обновлено: 15:13 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/naemniki-1862156179.html
В Донбассе заявили, что уничтожили "французский легион" месяц назад
В Донбассе заявили, что уничтожили "французский легион" месяц назад - РИА Новости, 31.03.2023
В Донбассе заявили, что уничтожили "французский легион" месяц назад
Группу иностранных наемников из состава французского иностранного легиона, боевики которого воюют на стороне Киева, уничтожили около месяца назад бойцы... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:09
2023-03-31T15:13
специальная военная операция на украине
украина
франция
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Группу иностранных наемников из состава французского иностранного легиона, боевики которого воюют на стороне Киева, уничтожили около месяца назад бойцы Западного военного округа на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец 20-й армии ЗВО, выполняющий ряд задач на данном направлении. "В основном отправляют сюда наемников из подготовленных людей, но мы им даем отпор всегда. Было порядка месяца назад - наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили, ну части (боевиков), конечно, удалось спастись, они убежали. Мы выполнили свою работу", - рассказал боец. Он уточнил, что в отряде противника было несколько украинских военнослужащих. "Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы", - уточнил боец. По словам собеседника агентства, иностранцы на данном участке фронта выполняют как роль инструкторов, так и участвуют в работе штурмовых и диверсионных отрядов, воюющих на стороне Киева. В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников, в том числе из Франции, в боевых действиях на стороне Украины. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы французского легиона. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
https://ria.ru/20230331/naemnik-1862108555.html
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html
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украина, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
В Донбассе заявили, что уничтожили "французский легион" месяц назад

Боец ЗВО: в Донбассе месяц назад уничтожили группу французских наемников украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Реактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Группу иностранных наемников из состава французского иностранного легиона, боевики которого воюют на стороне Киева, уничтожили около месяца назад бойцы Западного военного округа на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец 20-й армии ЗВО, выполняющий ряд задач на данном направлении.
"В основном отправляют сюда наемников из подготовленных людей, но мы им даем отпор всегда. Было порядка месяца назад - наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили, ну части (боевиков), конечно, удалось спастись, они убежали. Мы выполнили свою работу", - рассказал боец.
Он уточнил, что в отряде противника было несколько украинских военнослужащих.
"Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы", - уточнил боец.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
На Украине погиб ливанский наемник, пишут СМИ
Вчера, 12:29
По словам собеседника агентства, иностранцы на данном участке фронта выполняют как роль инструкторов, так и участвуют в работе штурмовых и диверсионных отрядов, воюющих на стороне Киева.
В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников, в том числе из Франции, в боевых действиях на стороне Украины. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы французского легиона. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
Боец Вагнера об иностранных наемниках, оборонявших окраины Артемовска - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск
Вчера, 07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияВооруженные силы Украины
 
 
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