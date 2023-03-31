https://ria.ru/20230331/naemniki-1862156179.html

В Донбассе заявили, что уничтожили "французский легион" месяц назад

В Донбассе заявили, что уничтожили "французский легион" месяц назад - РИА Новости, 31.03.2023

В Донбассе заявили, что уничтожили "французский легион" месяц назад

Группу иностранных наемников из состава французского иностранного легиона, боевики которого воюют на стороне Киева, уничтожили около месяца назад бойцы... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:09

2023-03-31T14:09

2023-03-31T15:13

специальная военная операция на украине

украина

франция

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Группу иностранных наемников из состава французского иностранного легиона, боевики которого воюют на стороне Киева, уничтожили около месяца назад бойцы Западного военного округа на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости боец 20-й армии ЗВО, выполняющий ряд задач на данном направлении. "В основном отправляют сюда наемников из подготовленных людей, но мы им даем отпор всегда. Было порядка месяца назад - наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили, ну части (боевиков), конечно, удалось спастись, они убежали. Мы выполнили свою работу", - рассказал боец. Он уточнил, что в отряде противника было несколько украинских военнослужащих. "Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы", - уточнил боец. По словам собеседника агентства, иностранцы на данном участке фронта выполняют как роль инструкторов, так и участвуют в работе штурмовых и диверсионных отрядов, воюющих на стороне Киева. В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников, в том числе из Франции, в боевых действиях на стороне Украины. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы французского легиона. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.

https://ria.ru/20230331/naemnik-1862108555.html

https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html

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франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, франция, вооруженные силы украины