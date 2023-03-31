"Мотовесна 2023": горячие новинки и встречи с гонщиками

Выставка в этом году объединила сразу пять мероприятий: по одному билету можно посетить "Мотовесну", "Моторспорт экспо", "Велокульт", "ЕДрайв" и фестиваль "Активный отдых".
Выставка в этом году объединила сразу пять мероприятий: по одному билету можно посетить "Мотовесну", "Моторспорт экспо", "Велокульт", "ЕДрайв" и фестиваль "Активный отдых".
Организаторы собрали лучшие и самые новые модели мотоциклов и квадроциклов, уникальные прототипы и исторические экспонаты, велосипеды, электротранспорт и даже яхты.
Организаторы собрали лучшие и самые новые модели мотоциклов и квадроциклов, уникальные прототипы и исторические экспонаты, велосипеды, электротранспорт и даже яхты.
Посетители идут сюда, чтобы больше узнать о разных мотошколах, проконсультироваться с экспертами по выбранным моделям техники, пообщаться с представителями клубов и спортивных команд.
Посетители идут сюда, чтобы больше узнать о разных мотошколах, проконсультироваться с экспертами по выбранным моделям техники, пообщаться с представителями клубов и спортивных команд.
Программа обещает много ярких впечатлений.
На выставке ожидается ключевое событие в мире мотоциклетного дизайна и инноваций — XVI Московское Custom & Tuning Show.
На выставке ожидается ключевое событие в мире мотоциклетного дизайна и инноваций — XVI Московское Custom & Tuning Show.
Ведущие российские гонщики и команды продемонстрируют свои достижения на площадке проекта "Моторспорт экспо".
Ведущие российские гонщики и команды продемонстрируют свои достижения на площадке проекта "Моторспорт экспо".
Столичный департамент транспорта в рамках программы "Москва — город мотоциклистов" представит квест, победителю которого достанется мотоцикл.
Столичный департамент транспорта в рамках программы "Москва — город мотоциклистов" представит квест, победителю которого достанется мотоцикл.
Выставочный раздел "Велокульт" покажет последние образцы велосипедной техники.
Выставочный раздел "Велокульт" покажет последние образцы велосипедной техники.
Первого апреля посетители увидят заезды на велосипедах необычной конструкции, включая "пенни-фартинг", второго — выступления спортсменов по мотофристайлу.
Первого апреля посетители увидят заезды на велосипедах необычной конструкции, включая "пенни-фартинг", второго — выступления спортсменов по мотофристайлу.
Выставка работает с 31 марта по 2 апреля в "Экспоцентре" на Красной Пресне.
Выставка работает с 31 марта по 2 апреля в "Экспоцентре" на Красной Пресне.