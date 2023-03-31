https://ria.ru/20230331/motovesna-1862183217.html

"Мотовесна 2023": горячие новинки и встречи с гонщиками

"Мотовесна 2023": горячие новинки и встречи с гонщиками - РИА Новости, 31.03.2023

"Мотовесна 2023": горячие новинки и встречи с гонщиками

В Москве открылась крупнейшая выставка техники "Мотовесна 2023". Все лучшее для любителей скорости и активного отдыха — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:30

2023-03-31T16:30

2023-03-31T16:30

фото

москва

экспоцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862177955_0:65:2951:1725_1920x0_80_0_0_f8ed9495f4d5b3a7cbd2d1da30a6383f.jpg

В Москве открылась крупнейшая выставка техники "Мотовесна 2023". Все лучшее для любителей скорости и активного отдыха — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, экспоцентр