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"Мотовесна 2023": горячие новинки и встречи с гонщиками - РИА Новости, 31.03.2023
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16:30 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/motovesna-1862183217.html
"Мотовесна 2023": горячие новинки и встречи с гонщиками
"Мотовесна 2023": горячие новинки и встречи с гонщиками - РИА Новости, 31.03.2023
"Мотовесна 2023": горячие новинки и встречи с гонщиками
В Москве открылась крупнейшая выставка техники "Мотовесна 2023". Все лучшее для любителей скорости и активного отдыха — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 31.03.2023
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фото
москва
экспоцентр
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В Москве открылась крупнейшая выставка техники "Мотовесна 2023". Все лучшее для любителей скорости и активного отдыха — в фотоленте Ria.ru.
москва
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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фото, фото, москва, экспоцентр
Фото, Москва, Экспоцентр

"Мотовесна 2023": горячие новинки и встречи с гонщиками

Читать ria.ru в
В Москве открылась крупнейшая выставка техники "Мотовесна 2023". Все лучшее для любителей скорости и активного отдыха — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Выставка в этом году объединила сразу пять мероприятий: по одному билету можно посетить "Мотовесну", "Моторспорт экспо", "Велокульт", "ЕДрайв" и фестиваль "Активный отдых".

Промо модели на Международной выставке Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

Выставка в этом году объединила сразу пять мероприятий: по одному билету можно посетить "Мотовесну", "Моторспорт экспо", "Велокульт", "ЕДрайв" и фестиваль "Активный отдых".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Организаторы собрали лучшие и самые новые модели мотоциклов и квадроциклов, уникальные прототипы и исторические экспонаты, велосипеды, электротранспорт и даже яхты.

Мотоциклы на Международной выставке Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

Организаторы собрали лучшие и самые новые модели мотоциклов и квадроциклов, уникальные прототипы и исторические экспонаты, велосипеды, электротранспорт и даже яхты.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Посетители идут сюда, чтобы больше узнать о разных мотошколах, проконсультироваться с экспертами по выбранным моделям техники, пообщаться с представителями клубов и спортивных команд.

Посетители на Международной выставке Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

Посетители идут сюда, чтобы больше узнать о разных мотошколах, проконсультироваться с экспертами по выбранным моделям техники, пообщаться с представителями клубов и спортивных команд.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Программа обещает много ярких впечатлений.

Международная выставка Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

Программа обещает много ярких впечатлений.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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4 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

На выставке ожидается ключевое событие в мире мотоциклетного дизайна и инноваций — XVI Московское Custom & Tuning Show.

Мото атрибутика на Международной выставке Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

На выставке ожидается ключевое событие в мире мотоциклетного дизайна и инноваций — XVI Московское Custom & Tuning Show.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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5 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Ведущие российские гонщики и команды продемонстрируют свои достижения на площадке проекта "Моторспорт экспо".

Посетители на Международной выставке Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

Ведущие российские гонщики и команды продемонстрируют свои достижения на площадке проекта "Моторспорт экспо".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Столичный департамент транспорта в рамках программы "Москва — город мотоциклистов" представит квест, победителю которого достанется мотоцикл.

Мототехника на Международной выставке Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

Столичный департамент транспорта в рамках программы "Москва — город мотоциклистов" представит квест, победителю которого достанется мотоцикл.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Выставочный раздел "Велокульт" покажет последние образцы велосипедной техники.

Промо модели на Международной выставке Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

Выставочный раздел "Велокульт" покажет последние образцы велосипедной техники.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Первого апреля посетители увидят заезды на велосипедах необычной конструкции, включая "пенни-фартинг", второго — выступления спортсменов по мотофристайлу.

Мототехника на Международной выставке Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

Первого апреля посетители увидят заезды на велосипедах необычной конструкции, включая "пенни-фартинг", второго — выступления спортсменов по мотофристайлу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Выставка работает с 31 марта по 2 апреля в "Экспоцентре" на Красной Пресне.

Посетитель на Международной выставке Мотовесна в Экспоцентре на Красной Пресне

Выставка работает с 31 марта по 2 апреля в "Экспоцентре" на Красной Пресне.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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10 из 10
 
ФотоМоскваЭкспоцентр
 
 
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