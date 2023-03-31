https://ria.ru/20230331/mobilizatsiya-1862010831.html

В Генштабе заявили об учтенном опыте частичной мобилизации

В Генштабе заявили об учтенном опыте частичной мобилизации - РИА Новости, 31.03.2023

В Генштабе заявили об учтенном опыте частичной мобилизации

Минобороны России учло положительный опыт частичной мобилизации, когда граждане самостоятельно записывались на участие в спецоперации через портал госуслуг,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T05:30

2023-03-31T05:30

2023-03-31T06:42

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минобороны России учло положительный опыт частичной мобилизации, когда граждане самостоятельно записывались на участие в спецоперации через портал госуслуг, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Нами учтен положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации, когда граждане Российской Федерации, не дожидаясь оповещения, самостоятельно, через портал госуслуг, изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами. Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение", - сказал Цимлянский.

https://ria.ru/20230330/mobilizovannye-1861773188.html

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