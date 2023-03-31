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В Генштабе заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации - РИА Новости, 31.03.2023
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05:16 31.03.2023 (обновлено: 07:06 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/mobilizatsiya-1862010367.html
В Генштабе заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации
В Генштабе заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации - РИА Новости, 31.03.2023
В Генштабе заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации
В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:16
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россия
безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, для осуществления задач хватает тех, кто уже мобилизован, а также добровольцев.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
В Генштабе заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации

Контр-адмирал Цимлянский заявил об отсутствии у Генштаба планов второй волны мобилизации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованные бойцы ВС РФ в окопах в зоне СВО
Мобилизованные бойцы ВС РФ в окопах в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости
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Мобилизованные бойцы ВС РФ в окопах в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
По его словам, для осуществления задач хватает тех, кто уже мобилизован, а также добровольцев.
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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