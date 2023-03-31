https://ria.ru/20230331/mobilizatsiya-1862010367.html

В Генштабе заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации

В Генштабе заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации - РИА Новости, 31.03.2023

В Генштабе заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации

В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T05:16

2023-03-31T05:16

2023-03-31T07:06

россия

безопасность

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, для осуществления задач хватает тех, кто уже мобилизован, а также добровольцев.

https://ria.ru/20230329/mobilizatsiya-1861707947.html

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