https://ria.ru/20230331/mikrozaymy-1862220368.html

Жителю Екатеринбурга поступило 4444 звонка от микрозаймов за три дня

Жителю Екатеринбурга поступило 4444 звонка от микрозаймов за три дня - РИА Новости, 31.03.2023

Жителю Екатеринбурга поступило 4444 звонка от микрозаймов за три дня

Жителю Екатеринбурга поступило 4444 телефонных звонка от микрокредитной организации за три дня с требованием возврата долга, за это генеральный директор... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:26

2023-03-31T16:26

2023-03-31T16:26

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Жителю Екатеринбурга поступило 4444 телефонных звонка от микрокредитной организации за три дня с требованием возврата долга, за это генеральный директор организации был оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. По данным ведомства, местный житель, у которого имеется просроченная задолженность перед микрокредитной организацией, обратился с жалобой на ее действия к приставам. "Установлено, что на его сотовый телефон стали поступать многочисленные звонки от кредитора с требованием оплатить долг по договору займа. Так, за 3 дня поступило 4444 телефонных звонка продолжительностью 00:00 минут с периодичностью несколько секунд", - говорится в сообщении. Сотрудники отметили, что кредитором также направлялись текстовые сообщения со скрытием информации об отправителе электронного сообщения в рабочие дни с 22.00 до 08.00, что является нарушением законодательства. Действия организации были расценены надзорным органом как оказание психологического давления на должника. В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения дела руководитель микрокредитной организации была признана виновной и оштрафована на 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230328/mikrozaymy-1861110117.html

https://ria.ru/20230331/dolgi-1862214703.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область