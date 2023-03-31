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Жителю Екатеринбурга поступило 4444 звонка от микрозаймов за три дня - РИА Новости, 31.03.2023
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16:26 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/mikrozaymy-1862220368.html
Жителю Екатеринбурга поступило 4444 звонка от микрозаймов за три дня
Жителю Екатеринбурга поступило 4444 звонка от микрозаймов за три дня - РИА Новости, 31.03.2023
Жителю Екатеринбурга поступило 4444 звонка от микрозаймов за три дня
Жителю Екатеринбурга поступило 4444 телефонных звонка от микрокредитной организации за три дня с требованием возврата долга, за это генеральный директор... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:26
2023-03-31T16:26
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Жителю Екатеринбурга поступило 4444 телефонных звонка от микрокредитной организации за три дня с требованием возврата долга, за это генеральный директор организации был оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. По данным ведомства, местный житель, у которого имеется просроченная задолженность перед микрокредитной организацией, обратился с жалобой на ее действия к приставам. "Установлено, что на его сотовый телефон стали поступать многочисленные звонки от кредитора с требованием оплатить долг по договору займа. Так, за 3 дня поступило 4444 телефонных звонка продолжительностью 00:00 минут с периодичностью несколько секунд", - говорится в сообщении. Сотрудники отметили, что кредитором также направлялись текстовые сообщения со скрытием информации об отправителе электронного сообщения в рабочие дни с 22.00 до 08.00, что является нарушением законодательства. Действия организации были расценены надзорным органом как оказание психологического давления на должника. В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения дела руководитель микрокредитной организации была признана виновной и оштрафована на 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230328/mikrozaymy-1861110117.html
https://ria.ru/20230331/dolgi-1862214703.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область
Жителю Екатеринбурга поступило 4444 звонка от микрозаймов за три дня

Жителю Екатеринбурга поступило 4444 звонка от микрозаймов за три дня с требованием долга

Смартфон
Смартфон
Смартфон. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Жителю Екатеринбурга поступило 4444 телефонных звонка от микрокредитной организации за три дня с требованием возврата долга, за это генеральный директор организации был оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
По данным ведомства, местный житель, у которого имеется просроченная задолженность перед микрокредитной организацией, обратился с жалобой на ее действия к приставам.
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"Установлено, что на его сотовый телефон стали поступать многочисленные звонки от кредитора с требованием оплатить долг по договору займа. Так, за 3 дня поступило 4444 телефонных звонка продолжительностью 00:00 минут с периодичностью несколько секунд", - говорится в сообщении.
Сотрудники отметили, что кредитором также направлялись текстовые сообщения со скрытием информации об отправителе электронного сообщения в рабочие дни с 22.00 до 08.00, что является нарушением законодательства. Действия организации были расценены надзорным органом как оказание психологического давления на должника.
В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения дела руководитель микрокредитной организации была признана виновной и оштрафована на 20 тысяч рублей.
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