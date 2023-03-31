https://ria.ru/20230331/mig-1862262605.html

ФСВТС прокомментировала передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине

ФСВТС прокомментировала передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине - РИА Новости, 31.03.2023

ФСВТС прокомментировала передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:45

2023-03-31T18:45

2023-03-31T19:07

специальная военная операция на украине

словакия

россия

украина

миг-29

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

в мире

роберт фицо

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Украине МиГ-29. "Комментируя публикацию Минобороны Словакии о передаче первой партии самолетов МиГ-29 Украине, ФСВТС России заявила о грубом нарушении Словакией международных обязательств по реэкспорту вооружения российского производства, зафиксированных в статье 6 соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Словацкой республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года", - говорится в заявлении ФСВТС.Как указывает ФСВТС, согласно статье 6 этого соглашения, каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружения и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества".На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.Бывший премьер-министр страны, глава партии Smer Роберт Фицо позже заявил, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.В понедельник партия Smer подала иск в отношении тех членов правительства, которые принимали это решение. Фицо сообщал, что в иске речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже.

https://ria.ru/20230321/istrebiteli-1859489921.html

https://ria.ru/20230327/istrebiteli-1861090775.html

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словакия, россия, украина, миг-29, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире, роберт фицо