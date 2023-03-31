ФСВТС прокомментировала передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине
ФСВТС назвала передачу Словакией МиГ-29 Украине грубым нарушением международных договоров
© AP Photo / Petr David JosekМиГ-29 ВВС Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Украине МиГ-29.
"Комментируя публикацию Минобороны Словакии о передаче первой партии самолетов МиГ-29 Украине, ФСВТС России заявила о грубом нарушении Словакией международных обязательств по реэкспорту вооружения российского производства, зафиксированных в статье 6 соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Словацкой республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года", - говорится в заявлении ФСВТС.
Как указывает ФСВТС, согласно статье 6 этого соглашения, каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружения и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества".
На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.
Бывший премьер-министр страны, глава партии Smer Роберт Фицо позже заявил, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.
В понедельник партия Smer подала иск в отношении тех членов правительства, которые принимали это решение. Фицо сообщал, что в иске речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже.