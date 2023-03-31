Рейтинг@Mail.ru
ФСВТС прокомментировала передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 31.03.2023 (обновлено: 19:07 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/mig-1862262605.html
ФСВТС прокомментировала передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине
ФСВТС прокомментировала передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине - РИА Новости, 31.03.2023
ФСВТС прокомментировала передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:45
2023-03-31T19:07
специальная военная операция на украине
словакия
россия
украина
миг-29
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
в мире
роберт фицо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860183258_0:253:3072:1980_1920x0_80_0_0_56d9c50fe388f7270d9794352b1cc5bf.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Украине МиГ-29. "Комментируя публикацию Минобороны Словакии о передаче первой партии самолетов МиГ-29 Украине, ФСВТС России заявила о грубом нарушении Словакией международных обязательств по реэкспорту вооружения российского производства, зафиксированных в статье 6 соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Словацкой республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года", - говорится в заявлении ФСВТС.Как указывает ФСВТС, согласно статье 6 этого соглашения, каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружения и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества".На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.Бывший премьер-министр страны, глава партии Smer Роберт Фицо позже заявил, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.В понедельник партия Smer подала иск в отношении тех членов правительства, которые принимали это решение. Фицо сообщал, что в иске речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже.
https://ria.ru/20230321/istrebiteli-1859489921.html
https://ria.ru/20230327/istrebiteli-1861090775.html
словакия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860183258_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_1699eacbe7a184c5975b02d24ad5b1dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, россия, украина, миг-29, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Россия, Украина, МиГ-29, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), В мире, Роберт Фицо
ФСВТС прокомментировала передачу Словакией истребителей МиГ-29 Украине

ФСВТС назвала передачу Словакией МиГ-29 Украине грубым нарушением международных договоров

© AP Photo / Petr David JosekМиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Petr David Josek
МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Украине МиГ-29.
"Комментируя публикацию Минобороны Словакии о передаче первой партии самолетов МиГ-29 Украине, ФСВТС России заявила о грубом нарушении Словакией международных обязательств по реэкспорту вооружения российского производства, зафиксированных в статье 6 соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Словацкой республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года", - говорится в заявлении ФСВТС.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
США заявили, что не планируют поставлять Украине истребители
21 марта, 14:57
Как указывает ФСВТС, согласно статье 6 этого соглашения, каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружения и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества".
На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.
Бывший премьер-министр страны, глава партии Smer Роберт Фицо позже заявил, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.
В понедельник партия Smer подала иск в отношении тех членов правительства, которые принимали это решение. Фицо сообщал, что в иске речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже.
Российские истребители - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
На Украине заявили о доминировании российских истребителей в небе
27 марта, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСловакияРоссияУкраинаМиГ-29Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)В миреРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала