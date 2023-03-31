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Восьмидесятилетие завершения Ржевской битвы отметили в Тверской области
Восьмидесятилетие завершения Ржевской битвы отметили в Тверской области - РИА Новости, 31.03.2023
Восьмидесятилетие завершения Ржевской битвы отметили в Тверской области
В Тверской области прошли мероприятия, посвященные 80-летию окончания Ржевской битвы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:40
2023-03-31T16:40
2023-03-31T16:40
тверская область
ржев
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. В Тверской области прошли мероприятия, посвященные 80-летию окончания Ржевской битвы, сообщает пресс-служба регионального правительства."После 15 месяцев боев Ржевская битва окончательно похоронила планы немецкого командования по новому походу на Москву. Во многом благодаря нашим офицерам, солдатам наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сегодня, как и 80 лет назад, наша страна находится на передовой. Внуки и правнуки победителей, которые отстаивали свободу Родины, достойно сражаются с поднявшим голову нацизмом", - процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.Ключевые мероприятия были организованы в учреждениях культуры и образования Ржевского муниципального округа. Одним из центральных событий 31 марта стала торжественная церемония вступления школьников в ряды юнармейцев, которая состоялась у обелиска освободителям Ржева. Также в центре города прошел праздничный концерт.Для школьников Ржева были проведены тематические классные часы. В течение недели в школах и других учреждениях образования проходили мероприятия патриотической направленности, посвященные событиям Ржевской битвы, освобождению ржевского края, героям Великой Отечественной войны: экскурсии, краеведческие часы, библиотечные уроки, музыкальные программы, интеллектуальные состязания и многое другое.В марте Ржевский филиал Музея Победы провел целый цикл уроков мужества, посвященных окончанию Ржевской битвы, его участниками стали более 500 школьников округа.Ржевская битва стала одним из самых длительных и кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. В ходе сражений погибли, пропали без вести, были ранены более миллиона советских солдат и офицеров, а сам Ржев вместе с соседними населенными пунктами оказался практически полностью разрушен.
https://ria.ru/20230322/tver-1859771787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржев, игорь руденя
Тверская область, Ржев, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. В Тверской области прошли мероприятия, посвященные 80-летию окончания Ржевской битвы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"После 15 месяцев боев Ржевская битва окончательно похоронила планы немецкого командования по новому походу на Москву
. Во многом благодаря нашим офицерам, солдатам наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сегодня, как и 80 лет назад, наша страна находится на передовой. Внуки и правнуки победителей, которые отстаивали свободу Родины, достойно сражаются с поднявшим голову нацизмом", - процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю
.
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Ключевые мероприятия были организованы в учреждениях культуры и образования Ржевского муниципального округа. Одним из центральных событий 31 марта стала торжественная церемония вступления школьников в ряды юнармейцев, которая состоялась у обелиска освободителям Ржева
. Также в центре города прошел праздничный концерт.
Для школьников Ржева были проведены тематические классные часы. В течение недели в школах и других учреждениях образования проходили мероприятия патриотической направленности, посвященные событиям Ржевской битвы, освобождению ржевского края, героям Великой Отечественной войны: экскурсии, краеведческие часы, библиотечные уроки, музыкальные программы, интеллектуальные состязания и многое другое.
В марте Ржевский филиал Музея Победы провел целый цикл уроков мужества, посвященных окончанию Ржевской битвы, его участниками стали более 500 школьников округа.
Ржевская битва стала одним из самых длительных и кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. В ходе сражений погибли, пропали без вести, были ранены более миллиона советских солдат и офицеров, а сам Ржев вместе с соседними населенными пунктами оказался практически полностью разрушен.