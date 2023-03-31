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Подмосковные больницы получили 60 единиц стерилизационного медоборудования - РИА Новости, 31.03.2023
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Новости Подмосковья
 
15:22 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/medoborudovanie-1862187861.html
Подмосковные больницы получили 60 единиц стерилизационного медоборудования
Подмосковные больницы получили 60 единиц стерилизационного медоборудования - РИА Новости, 31.03.2023
Подмосковные больницы получили 60 единиц стерилизационного медоборудования
В медицинские организации Московской области поступило новое медоборудование для дезинфекции хирургического оборудования - воздушные сухожаровые стерилизаторы... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:22
2023-03-31T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменский
светлана стригункова
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В медицинские организации Московской области поступило новое медоборудование для дезинфекции хирургического оборудования - воздушные сухожаровые стерилизаторы. Сообщает региональный Минздрав.Медтехника закуплена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, которая реализуется при поддержке министерства здравоохранения РФ."Новая стерилизационная медтехника поступила в 15 наших медицинских организаций. Она удобна в использовании и позволит проводить качественную и бережную дезинфекцию хирургических инструментов", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Оборудование поступило в Орехово-Зуевскую, Раменскую, Ногинскую, Дмитровскую, Истринскую, Воскресенскую, Волоколамскую, Зарайскую, Луховицкую, Можайскую, Одинцовскую, Серебряно-Прудскую, Солнечногорскую, Ступинскую и Шаховскую больницы.
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московская область (подмосковье), раменский, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменский, Светлана Стригункова

Подмосковные больницы получили 60 единиц стерилизационного медоборудования

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПодмосковные больницы получили 60 единиц стерилизационного медоборудования
Подмосковные больницы получили 60 единиц стерилизационного медоборудования - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В медицинские организации Московской области поступило новое медоборудование для дезинфекции хирургического оборудования - воздушные сухожаровые стерилизаторы. Сообщает региональный Минздрав.
Медтехника закуплена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, которая реализуется при поддержке министерства здравоохранения РФ.
"Новая стерилизационная медтехника поступила в 15 наших медицинских организаций. Она удобна в использовании и позволит проводить качественную и бережную дезинфекцию хирургических инструментов", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Оборудование поступило в Орехово-Зуевскую, Раменскую, Ногинскую, Дмитровскую, Истринскую, Воскресенскую, Волоколамскую, Зарайскую, Луховицкую, Можайскую, Одинцовскую, Серебряно-Прудскую, Солнечногорскую, Ступинскую и Шаховскую больницы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РаменскийСветлана Стригункова
 
 
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