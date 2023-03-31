https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862224536.html

Лукашенко ответил оппозиционерам-захватчикам: в плен никого брать не будем

Лукашенко ответил оппозиционерам-захватчикам: в плен никого брать не будем - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко ответил оппозиционерам-захватчикам: в плен никого брать не будем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики готовы противодействовать вооруженным формированиям из числа белорусских... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:36

2023-03-31T16:36

2023-03-31T16:36

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украина

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александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики готовы противодействовать вооруженным формированиям из числа белорусских оппозиционеров, которые за рубежом готовятся к захвату какого-либо районного центра на белорусской территории. "Выработали одну стратегию – хоругви, полк на Украине (из числа оппозиционно настроенных выходцев из Белоруссии – ред.), будем формировать боевые отряды. Цель – "войдем через границу, захватим какой-то районный центр и продиктуем условия диктатору". Я пытался представить. Сколько их там человек? Как зайдут? Тут некоторые по одному ходили, знаете, к чему это привело, а то зайдут полком… Ладно, 100 человек ринулись в райцентр – пусть попробуют захватить", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, отвечая на вопрос из зала после обращения с посланием к народу и парламенту. Он выразил недоумение, как можно думать, что можно диктовать условия власти, захватив один город или деревню. "Силовики наши к этому готовы. Я им еще раз повторю: в плен не берем", - подчеркнул Лукашенко. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусская сторона фиксирует нарастание угрозы с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины. Он пояснял, что представители выехавшей за пределы страны оппозиции "уже не видят возможности мирных перемен и активно разрабатывают силовой сценарий изменения конституционного строя". Глава КГБ отмечал, что иностранными спецслужбами и выехавшей из страны белорусской оппозицией на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков для вооруженного захвата райцентра на территории Белоруссии как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции на Минск. По его словам, группа, как планируется, вооруженная украинской стороной, должна зайти в Белоруссию со стороны Украины. Однако глава КГБ не исключал, что будут попытки отвлечь внимание "с других сторон". По его словам, профессиональной подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы не только на территории Украины, но также в Польше и Литве.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862129653.html

https://ria.ru/20230324/ssha-1860338190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко