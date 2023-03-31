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Лукашенко ответил оппозиционерам-захватчикам: в плен никого брать не будем - РИА Новости, 31.03.2023
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16:36 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862224536.html
Лукашенко ответил оппозиционерам-захватчикам: в плен никого брать не будем
Лукашенко ответил оппозиционерам-захватчикам: в плен никого брать не будем - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко ответил оппозиционерам-захватчикам: в плен никого брать не будем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики готовы противодействовать вооруженным формированиям из числа белорусских... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:36
2023-03-31T16:36
в мире
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики готовы противодействовать вооруженным формированиям из числа белорусских оппозиционеров, которые за рубежом готовятся к захвату какого-либо районного центра на белорусской территории. "Выработали одну стратегию – хоругви, полк на Украине (из числа оппозиционно настроенных выходцев из Белоруссии – ред.), будем формировать боевые отряды. Цель – "войдем через границу, захватим какой-то районный центр и продиктуем условия диктатору". Я пытался представить. Сколько их там человек? Как зайдут? Тут некоторые по одному ходили, знаете, к чему это привело, а то зайдут полком… Ладно, 100 человек ринулись в райцентр – пусть попробуют захватить", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, отвечая на вопрос из зала после обращения с посланием к народу и парламенту. Он выразил недоумение, как можно думать, что можно диктовать условия власти, захватив один город или деревню. "Силовики наши к этому готовы. Я им еще раз повторю: в плен не берем", - подчеркнул Лукашенко. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусская сторона фиксирует нарастание угрозы с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины. Он пояснял, что представители выехавшей за пределы страны оппозиции "уже не видят возможности мирных перемен и активно разрабатывают силовой сценарий изменения конституционного строя". Глава КГБ отмечал, что иностранными спецслужбами и выехавшей из страны белорусской оппозицией на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков для вооруженного захвата райцентра на территории Белоруссии как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции на Минск. По его словам, группа, как планируется, вооруженная украинской стороной, должна зайти в Белоруссию со стороны Украины. Однако глава КГБ не исключал, что будут попытки отвлечь внимание "с других сторон". По его словам, профессиональной подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы не только на территории Украины, но также в Польше и Литве.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862129653.html
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в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко ответил оппозиционерам-захватчикам: в плен никого брать не будем

Лукашенко: оппозиционеров при попытке захватить даже деревню в плен брать не будут

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики готовы противодействовать вооруженным формированиям из числа белорусских оппозиционеров, которые за рубежом готовятся к захвату какого-либо районного центра на белорусской территории.
"Выработали одну стратегию – хоругви, полк на Украине (из числа оппозиционно настроенных выходцев из Белоруссии – ред.), будем формировать боевые отряды. Цель – "войдем через границу, захватим какой-то районный центр и продиктуем условия диктатору". Я пытался представить. Сколько их там человек? Как зайдут? Тут некоторые по одному ходили, знаете, к чему это привело, а то зайдут полком… Ладно, 100 человек ринулись в райцентр – пусть попробуют захватить", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, отвечая на вопрос из зала после обращения с посланием к народу и парламенту.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко возмутился тем, что оппозиция совершает теракты
Вчера, 13:14
Он выразил недоумение, как можно думать, что можно диктовать условия власти, захватив один город или деревню. "Силовики наши к этому готовы. Я им еще раз повторю: в плен не берем", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусская сторона фиксирует нарастание угрозы с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины. Он пояснял, что представители выехавшей за пределы страны оппозиции "уже не видят возможности мирных перемен и активно разрабатывают силовой сценарий изменения конституционного строя".
Глава КГБ отмечал, что иностранными спецслужбами и выехавшей из страны белорусской оппозицией на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков для вооруженного захвата райцентра на территории Белоруссии как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции на Минск. По его словам, группа, как планируется, вооруженная украинской стороной, должна зайти в Белоруссию со стороны Украины. Однако глава КГБ не исключал, что будут попытки отвлечь внимание "с других сторон". По его словам, профессиональной подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы не только на территории Украины, но также в Польше и Литве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил Песков
24 марта, 12:21
 
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