https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862150523.html
Посягательства на Белоруссию получат ответ, заявил Лукашенко
Посягательства на Белоруссию получат ответ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Посягательства на Белоруссию получат ответ, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что любые посягательства на суверенную территорию страны получат незамедлительный ответ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:53
2023-03-31T13:53
2023-03-31T13:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что любые посягательства на суверенную территорию страны получат незамедлительный ответ."Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально, мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его", - сказал он, выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту страны.По словам президента, "любое посягательство на суверенную территорию Белоруссии, нашу военную и гражданскую инфраструктуру, получит немедленный ответ"."В целях предотвращения возможных провокаций со стороны оголтелых украинских националистов для прикрытия госграницы на южное направление выведена часть сил специальных операций и другие подразделения белорусской армии", - заявил Лукашенко.Президент подчеркнул, что всем силовым ведомствам поставлена задача сохранить мир на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что все подразделения готовы защищать суверенитет и независимость страны."И надо прекратить эти разговоры о ядерном оружии – тактическое, не тактическое… Одна только бомба, которая размещается в Беларуси, в два-три раза сильнее Хиросимы и Нагасаки. Это страшное оружие! Никто никогда его не будет применять как игрушку – кроме американцев. Я уверен, если бы у них что-то случилось, как с Россией сейчас, они давно бы уже применили, и может быть, даже не тактическое (а стратегическое ядерное – ред.) оружие", - сказал Лукашенко."Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно – в том числе, и ядерным арсеналом. И не надо говорить, ...что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости", - подчеркнул президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230331/voennye-1862148982.html
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862141838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, хиросима (префектура), нагасаки (город)
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Хиросима (префектура), Нагасаки (город)
Посягательства на Белоруссию получат ответ, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит на любые посягательства на всю катушку
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что любые посягательства на суверенную территорию страны получат незамедлительный ответ.
"Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально, мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его", - сказал он, выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту страны.
Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию
По словам президента, "любое посягательство на суверенную территорию Белоруссии, нашу военную и гражданскую инфраструктуру, получит немедленный ответ".
«
"Я всегда это вам говорил. Вы иногда слушали, думали о своем, кто-то верил, кто-то не верил. Сейчас вы верите в то, что мы ответим? Ответим и на всю катушку ответим!" - подчеркнул он.
"В целях предотвращения возможных провокаций со стороны оголтелых украинских националистов для прикрытия госграницы на южное направление выведена часть сил специальных операций и другие подразделения белорусской армии", - заявил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что всем силовым ведомствам поставлена задача сохранить мир на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что все подразделения готовы защищать суверенитет и независимость страны.
"И надо прекратить эти разговоры о ядерном оружии – тактическое, не тактическое… Одна только бомба, которая размещается в Беларуси, в два-три раза сильнее Хиросимы
и Нагасаки
. Это страшное оружие! Никто никогда его не будет применять как игрушку – кроме американцев. Я уверен, если бы у них что-то случилось, как с Россией
сейчас, они давно бы уже применили, и может быть, даже не тактическое (а стратегическое ядерное – ред.) оружие", - сказал Лукашенко.
"Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно – в том числе, и ядерным арсеналом. И не надо говорить, ...что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать