https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862150523.html

Посягательства на Белоруссию получат ответ, заявил Лукашенко

Посягательства на Белоруссию получат ответ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023

Посягательства на Белоруссию получат ответ, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что любые посягательства на суверенную территорию страны получат незамедлительный ответ. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:53

2023-03-31T13:53

2023-03-31T13:55

в мире

белоруссия

александр лукашенко

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что любые посягательства на суверенную территорию страны получат незамедлительный ответ."Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально, мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его", - сказал он, выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту страны.По словам президента, "любое посягательство на суверенную территорию Белоруссии, нашу военную и гражданскую инфраструктуру, получит немедленный ответ"."В целях предотвращения возможных провокаций со стороны оголтелых украинских националистов для прикрытия госграницы на южное направление выведена часть сил специальных операций и другие подразделения белорусской армии", - заявил Лукашенко.Президент подчеркнул, что всем силовым ведомствам поставлена задача сохранить мир на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что все подразделения готовы защищать суверенитет и независимость страны."И надо прекратить эти разговоры о ядерном оружии – тактическое, не тактическое… Одна только бомба, которая размещается в Беларуси, в два-три раза сильнее Хиросимы и Нагасаки. Это страшное оружие! Никто никогда его не будет применять как игрушку – кроме американцев. Я уверен, если бы у них что-то случилось, как с Россией сейчас, они давно бы уже применили, и может быть, даже не тактическое (а стратегическое ядерное – ред.) оружие", - сказал Лукашенко."Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно – в том числе, и ядерным арсеналом. И не надо говорить, ...что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости", - подчеркнул президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230331/voennye-1862148982.html

https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862141838.html

белоруссия

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, хиросима (префектура), нагасаки (город)