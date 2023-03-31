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Лукашенко призвал стимулировать переезд в Белоруссию выходцев из СССР - РИА Новости, 31.03.2023
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13:48 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862147707.html
Лукашенко призвал стимулировать переезд в Белоруссию выходцев из СССР
Лукашенко призвал стимулировать переезд в Белоруссию выходцев из СССР - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко призвал стимулировать переезд в Белоруссию выходцев из СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно выработать условия для стимулирования переезда в страну выходцев из СССР, и обратил их внимание на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:48
2023-03-31T13:48
в мире
ссср
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно выработать условия для стимулирования переезда в страну выходцев из СССР, и обратил их внимание на рост русофобии на Западе. "Мы рады принимать в свою национальную семью всех, кто разделяет наши духовно-нравственные принципы, кто, как и мы, беспокоится о будущем, кто хочет воспитать своих детей на традиционных ценностях. На белорусской земле находят новый дом и родину тысячи иностранцев с семьями: одни прячутся от войны, другие ищут социальной стабильности, защищенности, кто-то бежит от пороков и гари западной цивилизации", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту. Он отметил, что среди таких людей много высокообразованных, с нужными Белоруссии компетенциями, с "золотыми руками". "Надо подумать о создании для них определенных условий, которые бы стимулировали переезд к нам таких людей, тех, кто хочет перевести сюда и свой бизнес. Эти механизмы должны работать - мы не должны стесняться - для наших бывших соотечественников, уроженцев нашей советской родины. Впору им возвращаться к корням: на Западе градус русофобии такой, что надо задуматься о безопасности своей жизни и своих детей", - отметил он. Лукашенко также заверил, что в Белоруссии всегда будет комфортно жить представителям всех диаспор.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862136892.html
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в мире, ссср, белоруссия, александр лукашенко
В мире, СССР, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал стимулировать переезд в Белоруссию выходцев из СССР

Лукашенко призвал выработать условия для стимулирования переезда в страну выходцев из СССР

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно выработать условия для стимулирования переезда в страну выходцев из СССР, и обратил их внимание на рост русофобии на Западе.
"Мы рады принимать в свою национальную семью всех, кто разделяет наши духовно-нравственные принципы, кто, как и мы, беспокоится о будущем, кто хочет воспитать своих детей на традиционных ценностях. На белорусской земле находят новый дом и родину тысячи иностранцев с семьями: одни прячутся от войны, другие ищут социальной стабильности, защищенности, кто-то бежит от пороков и гари западной цивилизации", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Он отметил, что среди таких людей много высокообразованных, с нужными Белоруссии компетенциями, с "золотыми руками". "Надо подумать о создании для них определенных условий, которые бы стимулировали переезд к нам таких людей, тех, кто хочет перевести сюда и свой бизнес. Эти механизмы должны работать - мы не должны стесняться - для наших бывших соотечественников, уроженцев нашей советской родины. Впору им возвращаться к корням: на Западе градус русофобии такой, что надо задуматься о безопасности своей жизни и своих детей", - отметил он.
Лукашенко также заверил, что в Белоруссии всегда будет комфортно жить представителям всех диаспор.
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