https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862147707.html

Лукашенко призвал стимулировать переезд в Белоруссию выходцев из СССР

Лукашенко призвал стимулировать переезд в Белоруссию выходцев из СССР - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко призвал стимулировать переезд в Белоруссию выходцев из СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно выработать условия для стимулирования переезда в страну выходцев из СССР, и обратил их внимание на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:48

2023-03-31T13:48

2023-03-31T13:48

в мире

ссср

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно выработать условия для стимулирования переезда в страну выходцев из СССР, и обратил их внимание на рост русофобии на Западе. "Мы рады принимать в свою национальную семью всех, кто разделяет наши духовно-нравственные принципы, кто, как и мы, беспокоится о будущем, кто хочет воспитать своих детей на традиционных ценностях. На белорусской земле находят новый дом и родину тысячи иностранцев с семьями: одни прячутся от войны, другие ищут социальной стабильности, защищенности, кто-то бежит от пороков и гари западной цивилизации", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту. Он отметил, что среди таких людей много высокообразованных, с нужными Белоруссии компетенциями, с "золотыми руками". "Надо подумать о создании для них определенных условий, которые бы стимулировали переезд к нам таких людей, тех, кто хочет перевести сюда и свой бизнес. Эти механизмы должны работать - мы не должны стесняться - для наших бывших соотечественников, уроженцев нашей советской родины. Впору им возвращаться к корням: на Западе градус русофобии такой, что надо задуматься о безопасности своей жизни и своих детей", - отметил он. Лукашенко также заверил, что в Белоруссии всегда будет комфортно жить представителям всех диаспор.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862136892.html

https://ria.ru/20221223/sssr-1838117799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ссср, белоруссия, александр лукашенко