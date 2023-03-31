https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862071331.html

Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко

Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023

Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что возможное контрнаступление украинских войск перечеркнет возможность мирных переговоров и приведет к... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:34

2023-03-31T11:34

2023-03-31T11:44

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что возможное контрнаступление украинских войск перечеркнет возможность мирных переговоров и приведет к необратимой эскалации на Украине."Увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о контрнаступе ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно, это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта", - заявил он в пятницу, обращаясь с ежегодным посланием народу и парламенту страны.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862070432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, вооруженные силы украины