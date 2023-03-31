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Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 31.03.2023 (обновлено: 11:44 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862071331.html
Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко
Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что возможное контрнаступление украинских войск перечеркнет возможность мирных переговоров и приведет к... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:34
2023-03-31T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
вооруженные силы украины
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что возможное контрнаступление украинских войск перечеркнет возможность мирных переговоров и приведет к необратимой эскалации на Украине."Увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о контрнаступе ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно, это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта", - заявил он в пятницу, обращаясь с ежегодным посланием народу и парламенту страны.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862070432.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Вооруженные силы Украины
Возможное контрнаступление ВСУ приведет к эскалации, заявил Лукашенко

Лукашенко: возможное контрнаступление ВСУ перечеркнет возможность мирных переговоров

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023. Архивное фото
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что возможное контрнаступление украинских войск перечеркнет возможность мирных переговоров и приведет к необратимой эскалации на Украине.
"Увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о контрнаступе ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно, это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта", - заявил он в пятницу, обращаясь с ежегодным посланием народу и парламенту страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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