https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862061296.html

Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире

Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил о глубочайшем кризисе в мире, который нацелен на устранение... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:14

2023-03-31T11:14

2023-03-31T11:30

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил о глубочайшем кризисе в мире, который нацелен на устранение конкурентов."Никто не хочет испытывать на себе последствия безумных и санкционных войн. Народы не понимают, как может быть совместима идеология глобального международного проекта устойчивого развития, как небывалый голод, эпидемии, нравственная деградация, разгул аномальных ценностей. Такого в мировой истории еще не было", - сказал Лукашенко."Мир тратит триллионы долларов на убийство людей и разорение государств, а не на созидание. Это глубочайший кризис, всеобъемлющий, многосторонний, во многом рукотворный – на уничтожение конкурентов. Такого тоже еще в истории не было", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20221118/prodovolstvie-1832438906.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, белоруссия