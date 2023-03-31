https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862061296.html
Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире
Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил о глубочайшем кризисе в мире, который нацелен на устранение... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:14
2023-03-31T11:14
2023-03-31T11:30
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил о глубочайшем кризисе в мире, который нацелен на устранение конкурентов."Никто не хочет испытывать на себе последствия безумных и санкционных войн. Народы не понимают, как может быть совместима идеология глобального международного проекта устойчивого развития, как небывалый голод, эпидемии, нравственная деградация, разгул аномальных ценностей. Такого в мировой истории еще не было", - сказал Лукашенко."Мир тратит триллионы долларов на убийство людей и разорение государств, а не на созидание. Это глубочайший кризис, всеобъемлющий, многосторонний, во многом рукотворный – на уничтожение конкурентов. Такого тоже еще в истории не было", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20221118/prodovolstvie-1832438906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире
Лукашенко заявил о глубочайшем кризисе в мире, который нацелен на устранение конкурентов
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил о глубочайшем кризисе в мире, который нацелен на устранение конкурентов.
"Никто не хочет испытывать на себе последствия безумных и санкционных войн. Народы не понимают, как может быть совместима идеология глобального международного проекта устойчивого развития, как небывалый голод, эпидемии, нравственная деградация, разгул аномальных ценностей. Такого в мировой истории еще не было", - сказал Лукашенко.
"Мир тратит триллионы долларов на убийство людей и разорение государств, а не на созидание. Это глубочайший кризис, всеобъемлющий, многосторонний, во многом рукотворный – на уничтожение конкурентов. Такого тоже еще в истории не было", - добавил белорусский лидер.
Мир находится в шаге от продовольственной катастрофы, заявил Лукашенко