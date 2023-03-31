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Чешский генерал рассказал об уничтожении танков Leopard - РИА Новости, 31.03.2023
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06:26 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/leopardy-1862012546.html
Чешский генерал рассказал об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал рассказал об уничтожении танков Leopard - РИА Новости, 31.03.2023
Чешский генерал рассказал об уничтожении танков Leopard
Немецкие танки Leopard, поставляемые Киеву, переоценены и не являются "чудо-оружием", заявил в беседе с журналом Czdefence бывший начальник генштаба чешской... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T06:26
2023-03-31T06:26
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Немецкие танки Leopard, поставляемые Киеву, переоценены и не являются "чудо-оружием", заявил в беседе с журналом Czdefence бывший начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы."Турки задействовали "Леопарды" в операции в Сирии против "Исламского государства"* и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц", - сообщил генерал.Также Шедивы раскритиковал западных политиков за фактическое незнание реального положения дел на Украине, а также расходящиеся с реальностью заявления военного и политического руководства Киева об отсутствии потерь и победах на фронте. При этом генерал упомянул о критических высказывания главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о ситуации на УкраинеРанее Минобороны Германии сообщило, что 27 марта на Украину прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6. В минувшую среду в минобороны Португалии заявили о получении Киевом еще трех боевых танков Leopard 2A6. На следующий день газета El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве сообщила, что Мадрид передаст Украине первые шесть танков Leopard "сразу после Пасхи", которая отмечается католиками 9 апреля.Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на прошлой неделе во время слушаний в конгрессе назвал максималистскими цели Владимира Зеленского, включающие "возвращение" Крыма. Он повторил, что США не ведут войну с Россией, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, украина, киев, сша, марк милли, владимир зеленский
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В мире
Чешский генерал рассказал об уничтожении танков Leopard

Чешский генерал Шедивы назвал полученные ВСУ немецкие танки Leopard переоцененными

© Фото : public domain / Markus RauchenbergerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : public domain / Markus Rauchenberger
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Немецкие танки Leopard, поставляемые Киеву, переоценены и не являются "чудо-оружием", заявил в беседе с журналом Czdefence бывший начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
"Турки задействовали "Леопарды" в операции в Сирии против "Исламского государства"* и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц", - сообщил генерал.
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Также Шедивы раскритиковал западных политиков за фактическое незнание реального положения дел на Украине, а также расходящиеся с реальностью заявления военного и политического руководства Киева об отсутствии потерь и победах на фронте. При этом генерал упомянул о критических высказывания главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о ситуации на Украине
Ранее Минобороны Германии сообщило, что 27 марта на Украину прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6. В минувшую среду в минобороны Португалии заявили о получении Киевом еще трех боевых танков Leopard 2A6. На следующий день газета El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве сообщила, что Мадрид передаст Украине первые шесть танков Leopard "сразу после Пасхи", которая отмечается католиками 9 апреля.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на прошлой неделе во время слушаний в конгрессе назвал максималистскими цели Владимира Зеленского, включающие "возвращение" Крыма. Он повторил, что США не ведут войну с Россией, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00
Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
 
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