https://ria.ru/20230331/lekarstva-1862269385.html
Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках
Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках - РИА Новости, 31.03.2023
Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках
Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:15
2023-03-31T19:15
2023-03-31T20:07
в мире
украина
одесса
страна.ua
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов, сообщают местные СМИ. С 1 апреля на Украине начинает действовать программа "Е-рецепт", согласно которой все рецептурные препараты и большое количество обычных медикаментов определенной дозировки можно будет купить только после посещения врача и получения электронного рецепта. Издание "Укринформ" и также публикует фото длинных очередей перед киевскими аптеками. Одесское издание "Думская" пишет об очередях в аптеки Одессы и публикует фото с мест. Сообщается, что многим приходится заранее бронировать необходимые препараты, а наиболее популярные товары уже раскуплены.
https://ria.ru/20230223/vosstanovlenie-1854002819.html
украина
одесса
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, страна.ua, киев
В мире, Украина, Одесса, Страна.ua, Киев
Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках
В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств