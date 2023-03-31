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Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках - РИА Новости, 31.03.2023
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19:15 31.03.2023 (обновлено: 20:07 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/lekarstva-1862269385.html
Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках
Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках - РИА Новости, 31.03.2023
Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках
Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:15
2023-03-31T20:07
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов, сообщают местные СМИ. С 1 апреля на Украине начинает действовать программа "Е-рецепт", согласно которой все рецептурные препараты и большое количество обычных медикаментов определенной дозировки можно будет купить только после посещения врача и получения электронного рецепта. Издание "Укринформ" и также публикует фото длинных очередей перед киевскими аптеками. Одесское издание "Думская" пишет об очередях в аптеки Одессы и публикует фото с мест. Сообщается, что многим приходится заранее бронировать необходимые препараты, а наиболее популярные товары уже раскуплены.
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в мире, украина, одесса, страна.ua, киев
В мире, Украина, Одесса, Страна.ua, Киев
Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках

В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов, сообщают местные СМИ.
С 1 апреля на Украине начинает действовать программа "Е-рецепт", согласно которой все рецептурные препараты и большое количество обычных медикаментов определенной дозировки можно будет купить только после посещения врача и получения электронного рецепта.
«
"В киевских аптеках ажиотаж и большие очереди. Люди массово покупают лекарства, которые с завтрашнего дня будут отпускаться только по электронному рецепту", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua". "Страна" публикует фото очередей. По информации журналистов издания, больше всего скупают обезболивающее и "Корвалол".
Издание "Укринформ" и также публикует фото длинных очередей перед киевскими аптеками.
Одесское издание "Думская" пишет об очередях в аптеки Одессы и публикует фото с мест. Сообщается, что многим приходится заранее бронировать необходимые препараты, а наиболее популярные товары уже раскуплены.
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