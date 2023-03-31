https://ria.ru/20230331/lekarstva-1862269385.html

Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках

Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках - РИА Новости, 31.03.2023

Украинские СМИ сообщили об очередях в аптеках

Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T19:15

2023-03-31T19:15

2023-03-31T20:07

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Очереди в аптеки образовались на Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарственных препаратов, сообщают местные СМИ. С 1 апреля на Украине начинает действовать программа "Е-рецепт", согласно которой все рецептурные препараты и большое количество обычных медикаментов определенной дозировки можно будет купить только после посещения врача и получения электронного рецепта. Издание "Укринформ" и также публикует фото длинных очередей перед киевскими аптеками. Одесское издание "Думская" пишет об очередях в аптеки Одессы и публикует фото с мест. Сообщается, что многим приходится заранее бронировать необходимые препараты, а наиболее популярные товары уже раскуплены.

https://ria.ru/20230223/vosstanovlenie-1854002819.html

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в мире, украина, одесса, страна.ua, киев