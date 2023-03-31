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Тюменская область продлила на три месяца режим ограничений по коронавирусу
Тюменская область продлила на три месяца режим ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 31.03.2023
Тюменская область продлила на три месяца режим ограничений по коронавирусу
Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до конца июня, сообщает в пятницу информационный центр... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:01
2023-03-31T16:01
2023-03-31T16:01
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ТЮМЕНЬ, 31 мар — РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до конца июня, сообщает в пятницу информационный центр регионального правительства. "Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 30 июня 2023 года. Такое решение принял региональный оперативный штаб", - следует из сообщения. Заболеваемость COVID-19 в марте на 20% выросла по отношению к февралю, при этом с 20 по 26 марта отмечалось снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе. Недельный показатель заболеваемости составляет 125,4 на 100 тысяч населения, что соответствует высокому уровню активности эпидемического процесса. Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе развернуто 45 коек, 22% из них свободны, у 99,8% заболевших в марте болезнь протекала в легкой форме, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова. "Оснований для введения новых ограничений нет, но и отменять действующие пока рано", - считает губернатор Александр Моор.
https://ria.ru/20230327/covid-1860978974.html
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Тюменская область, Здоровье - Общество, Тюменская область, Александр Моор, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия