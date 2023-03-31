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Тюменская область продлила на три месяца режим ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 31.03.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
16:01 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/korona-1862208711.html
Тюменская область продлила на три месяца режим ограничений по коронавирусу
Тюменская область продлила на три месяца режим ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 31.03.2023
Тюменская область продлила на три месяца режим ограничений по коронавирусу
Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до конца июня, сообщает в пятницу информационный центр... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:01
2023-03-31T16:01
тюменская область
здоровье - общество
тюменская область
александр моор
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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ТЮМЕНЬ, 31 мар — РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до конца июня, сообщает в пятницу информационный центр регионального правительства. "Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 30 июня 2023 года. Такое решение принял региональный оперативный штаб", - следует из сообщения. Заболеваемость COVID-19 в марте на 20% выросла по отношению к февралю, при этом с 20 по 26 марта отмечалось снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе. Недельный показатель заболеваемости составляет 125,4 на 100 тысяч населения, что соответствует высокому уровню активности эпидемического процесса. Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе развернуто 45 коек, 22% из них свободны, у 99,8% заболевших в марте болезнь протекала в легкой форме, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова. "Оснований для введения новых ограничений нет, но и отменять действующие пока рано", - считает губернатор Александр Моор.
https://ria.ru/20230327/covid-1860978974.html
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здоровье - общество, тюменская область, александр моор, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
Тюменская область, Здоровье - Общество, Тюменская область, Александр Моор, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия

Тюменская область продлила на три месяца режим ограничений по коронавирусу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабота ковид-госпиталя
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Работа ковид-госпиталя . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 31 мар — РИА Новости. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, продлены в Тюменской области до конца июня, сообщает в пятницу информационный центр регионального правительства.
"Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 30 июня 2023 года. Такое решение принял региональный оперативный штаб", - следует из сообщения.
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Заболеваемость COVID-19 в марте на 20% выросла по отношению к февралю, при этом с 20 по 26 марта отмечалось снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе. Недельный показатель заболеваемости составляет 125,4 на 100 тысяч населения, что соответствует высокому уровню активности эпидемического процесса.
Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе развернуто 45 коек, 22% из них свободны, у 99,8% заболевших в марте болезнь протекала в легкой форме, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.
"Оснований для введения новых ограничений нет, но и отменять действующие пока рано", - считает губернатор Александр Моор.
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Тюменская областьЗдоровье - ОбществоТюменская областьАлександр МоорКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссия
 
 
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