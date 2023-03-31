https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862168226.html
Путин назвал Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД
Путин назвал Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД - РИА Новости, 31.03.2023
Путин назвал Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД
Новая концепция внешней политики служит добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:38
2023-03-31T14:38
2023-03-31T14:44
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Новая концепция внешней политики служит добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Представленная концепция, думаю, служит добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам", - сказал Путин. Он также попросил коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862162125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин назвал Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД
Президент Путин назвал новую Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД