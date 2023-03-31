https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862168226.html

Путин назвал Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД

Путин назвал Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД - РИА Новости, 31.03.2023

Путин назвал Концепцию внешней политики основой для дальнейшей работы МИД

Новая концепция внешней политики служит добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:38

2023-03-31T14:38

2023-03-31T14:44

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Новая концепция внешней политики служит добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Представленная концепция, думаю, служит добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам", - сказал Путин. Он также попросил коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862162125.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика