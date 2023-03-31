https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862162125.html

Путин оценил работу МИД над Концепцией внешней политики

Путин оценил работу МИД над Концепцией внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023

Путин оценил работу МИД над Концепцией внешней политики

Министерством иностранных дел России вместе с другими ведомствами была проведена масштабная и кропотливая работа по приведению концепции внешней политики России РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:26

2023-03-31T14:26

2023-03-31T14:39

россия

владимир путин

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министерством иностранных дел России вместе с другими ведомствами была проведена масштабная и кропотливая работа по приведению концепции внешней политики России в соответствие с современными геополитическими реалиями, заявил президент России Владимир Путин."Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совета Безопасности, правительством и многими министерствами и ведомствами проведена масштабная и кропотливая работа по ее (концепции внешней политики России - ред.) актуализации и приведению в соответствие с современными геополитическими реалиями", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862158584.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)