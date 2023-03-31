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Путин оценил работу МИД над Концепцией внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
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14:26 31.03.2023 (обновлено: 14:39 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862162125.html
Путин оценил работу МИД над Концепцией внешней политики
Путин оценил работу МИД над Концепцией внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
Путин оценил работу МИД над Концепцией внешней политики
Министерством иностранных дел России вместе с другими ведомствами была проведена масштабная и кропотливая работа по приведению концепции внешней политики России РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:26
2023-03-31T14:39
россия
владимир путин
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министерством иностранных дел России вместе с другими ведомствами была проведена масштабная и кропотливая работа по приведению концепции внешней политики России в соответствие с современными геополитическими реалиями, заявил президент России Владимир Путин."Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совета Безопасности, правительством и многими министерствами и ведомствами проведена масштабная и кропотливая работа по ее (концепции внешней политики России - ред.) актуализации и приведению в соответствие с современными геополитическими реалиями", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Путин, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин оценил работу МИД над Концепцией внешней политики

Путин: МИД и другие ведомства провели кропотливую работу над Концепцией внешней политики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министерством иностранных дел России вместе с другими ведомствами была проведена масштабная и кропотливая работа по приведению концепции внешней политики России в соответствие с современными геополитическими реалиями, заявил президент России Владимир Путин.
"Министерством иностранных дел в координации с администрацией президента, аппаратом Совета Безопасности, правительством и многими министерствами и ведомствами проведена масштабная и кропотливая работа по ее (концепции внешней политики России - ред.) актуализации и приведению в соответствие с современными геополитическими реалиями", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Путин утвердил Концепцию внешней политики
Вчера, 14:18
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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