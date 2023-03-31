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Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
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14:25 31.03.2023 (обновлено: 14:32 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862161660.html
Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики
Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдалённую... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:25
2023-03-31T14:32
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдалённую перспективу."Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Он также поблагодарил всех, кто "непосредственно занимался разработкой концепции".
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862162344.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики

Путин: новая Концепция внешней политики ляжет в основу практических действий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдалённую перспективу.
"Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Он также поблагодарил всех, кто "непосредственно занимался разработкой концепции".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Путин отметил важность работы над укреплением суверенитета России
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