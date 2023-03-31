https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862161660.html

Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики

Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023

Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдалённую... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:25

2023-03-31T14:25

2023-03-31T14:32

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдалённую перспективу."Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Он также поблагодарил всех, кто "непосредственно занимался разработкой концепции".

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862162344.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика