https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862161660.html
Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики
Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики - РИА Новости, 31.03.2023
Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдалённую... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:25
2023-03-31T14:25
2023-03-31T14:32
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новая концепция России по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдалённую перспективу."Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Он также поблагодарил всех, кто "непосредственно занимался разработкой концепции".
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862162344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал, как будут применять новую Концепцию внешней политики
Путин: новая Концепция внешней политики ляжет в основу практических действий