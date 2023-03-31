https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862167815.html

Контрнаступление не принесет успеха Украине, заявил Лукашенко

Контрнаступление не принесет успеха Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023

Контрнаступление не принесет успеха Украине, заявил Лукашенко

Контрнаступление не принесет успеха Украине, у России есть все, чтобы его отразить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:37

2023-03-31T14:37

2023-03-31T14:51

россия

украина

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александр лукашенко

специальная военная операция на украине

в мире

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Контрнаступление не принесет успеха Украине, у России есть все, чтобы его отразить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Знаете, какой у них сейчас основной тренд на Западе?.. Не только с моих слов, но я это вижу… Вот сейчас контрнаступ. Если украинцы не отвоюют свои территории – всё, тогда и Запад готов к переговорам, и американцы в том числе. Я могу сегодня уже сказать, что ни у какого контрнаступа успеха не будет. Наступать всегда сложнее, чем обороняться. И Россия имеет всё для того, чтобы отразить любой контрнаступ", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862157485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, в мире