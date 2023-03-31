https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862167815.html
Контрнаступление не принесет успеха Украине, заявил Лукашенко
Контрнаступление не принесет успеха Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Контрнаступление не принесет успеха Украине, заявил Лукашенко
Контрнаступление не принесет успеха Украине, у России есть все, чтобы его отразить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:37
2023-03-31T14:37
2023-03-31T14:51
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
в мире
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Контрнаступление не принесет успеха Украине, у России есть все, чтобы его отразить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Знаете, какой у них сейчас основной тренд на Западе?.. Не только с моих слов, но я это вижу… Вот сейчас контрнаступ. Если украинцы не отвоюют свои территории – всё, тогда и Запад готов к переговорам, и американцы в том числе. Я могу сегодня уже сказать, что ни у какого контрнаступа успеха не будет. Наступать всегда сложнее, чем обороняться. И Россия имеет всё для того, чтобы отразить любой контрнаступ", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862157485.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, в мире
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Контрнаступление не принесет успеха Украине, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что у России есть все, чтобы отразить любое контрнаступление Украины