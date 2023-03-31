Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению
Резников подтвердил подготовку ВСУ к контрнаступлению и попросил помощи у Запада
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия готовится к контрнаступлению, призывает европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом.
Резников в четверг провел встречу с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с его председателем Дельфиной Пронк, на встрече присутствовали более 40 представителей европейских стран. Он поблагодарил иностранных партнеров за оказание "всесторонней поддержки".
"Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и проделанную работу. Благодаря поставкам западного вооружения вооруженные силы Украины имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы", – приводит слова Резникова единый портал правительства Украины.
Он подчеркнул, что Киев заинтересован в организации тренировок украинских военных на всех уровнях - от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня, отметив, что правительство ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который "должен засвидетельствовать, что Украина - страна, которая умеет воевать против РФ".
Ранее Резников заявил, что контрнаступление украинской армии будет идти по нескольким направлениям и может начаться в апреле-мае.
Как заявил на днях советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, к тому же ситуация вокруг Артемовска, Авдеевки и Угледара сковывает украинские войска. Власти новых российских регионов неоднократно подчеркивали, что ВС РФ полностью готовы к любому развитию ситуации на фронте и не допустят прорыва.