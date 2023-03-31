https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862043160.html

Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению

Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению - РИА Новости, 31.03.2023

Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия готовится к контрнаступлению, призывает европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:29

2023-03-31T10:29

2023-03-31T10:46

специальная военная операция на украине

украина

алексей резников

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия готовится к контрнаступлению, призывает европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом. Резников в четверг провел встречу с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с его председателем Дельфиной Пронк, на встрече присутствовали более 40 представителей европейских стран. Он поблагодарил иностранных партнеров за оказание "всесторонней поддержки". "Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и проделанную работу. Благодаря поставкам западного вооружения вооруженные силы Украины имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы", – приводит слова Резникова единый портал правительства Украины. Он подчеркнул, что Киев заинтересован в организации тренировок украинских военных на всех уровнях - от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня, отметив, что правительство ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который "должен засвидетельствовать, что Украина - страна, которая умеет воевать против РФ". Ранее Резников заявил, что контрнаступление украинской армии будет идти по нескольким направлениям и может начаться в апреле-мае. Как заявил на днях советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, к тому же ситуация вокруг Артемовска, Авдеевки и Угледара сковывает украинские войска. Власти новых российских регионов неоднократно подчеркивали, что ВС РФ полностью готовы к любому развитию ситуации на фронте и не допустят прорыва.

https://ria.ru/20230330/slovobludie-1861736571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, алексей резников, в мире, вооруженные силы украины