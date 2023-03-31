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Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 31.03.2023 (обновлено: 10:46 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862043160.html
Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению
Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению - РИА Новости, 31.03.2023
Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия готовится к контрнаступлению, призывает европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:29
2023-03-31T10:46
специальная военная операция на украине
украина
алексей резников
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия готовится к контрнаступлению, призывает европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом. Резников в четверг провел встречу с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с его председателем Дельфиной Пронк, на встрече присутствовали более 40 представителей европейских стран. Он поблагодарил иностранных партнеров за оказание "всесторонней поддержки". "Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и проделанную работу. Благодаря поставкам западного вооружения вооруженные силы Украины имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы", – приводит слова Резникова единый портал правительства Украины. Он подчеркнул, что Киев заинтересован в организации тренировок украинских военных на всех уровнях - от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня, отметив, что правительство ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который "должен засвидетельствовать, что Украина - страна, которая умеет воевать против РФ". Ранее Резников заявил, что контрнаступление украинской армии будет идти по нескольким направлениям и может начаться в апреле-мае. Как заявил на днях советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, к тому же ситуация вокруг Артемовска, Авдеевки и Угледара сковывает украинские войска. Власти новых российских регионов неоднократно подчеркивали, что ВС РФ полностью готовы к любому развитию ситуации на фронте и не допустят прорыва.
https://ria.ru/20230330/slovobludie-1861736571.html
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украина, алексей резников, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Резников, В мире, Вооруженные силы Украины
Министр обороны Украины подтвердил подготовку к контрнаступлению

Резников подтвердил подготовку ВСУ к контрнаступлению и попросил помощи у Запада

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия готовится к контрнаступлению, призывает европейских партнеров усилить военную помощь тяжелой техникой и профессиональной подготовкой украинских военнослужащих за рубежом.
Резников в четверг провел встречу с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с его председателем Дельфиной Пронк, на встрече присутствовали более 40 представителей европейских стран. Он поблагодарил иностранных партнеров за оказание "всесторонней поддержки".
"Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и проделанную работу. Благодаря поставкам западного вооружения вооруженные силы Украины имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы", – приводит слова Резникова единый портал правительства Украины.
Он подчеркнул, что Киев заинтересован в организации тренировок украинских военных на всех уровнях - от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня, отметив, что правительство ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который "должен засвидетельствовать, что Украина - страна, которая умеет воевать против РФ".
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Ранее Резников заявил, что контрнаступление украинской армии будет идти по нескольким направлениям и может начаться в апреле-мае.
Как заявил на днях советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, к тому же ситуация вокруг Артемовска, Авдеевки и Угледара сковывает украинские войска. Власти новых российских регионов неоднократно подчеркивали, что ВС РФ полностью готовы к любому развитию ситуации на фронте и не допустят прорыва.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей РезниковВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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