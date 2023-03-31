https://ria.ru/20230331/kitay-1861885085.html

США проиграли. Чем Китай ответит на новую американскую провокацию

США проиграли. Чем Китай ответит на новую американскую провокацию - РИА Новости, 31.03.2023

США проиграли. Чем Китай ответит на новую американскую провокацию

Белый дом продолжает обострять ситуацию: президент Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с двухдневным визитом. В Пекине пообещали контрмеры. О перспективах... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:13

тайвань

китай

сша

цай инвэнь

кевин маккарти

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Белый дом продолжает обострять ситуацию: президент Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с двухдневным визитом. В Пекине пообещали контрмеры. О перспективах американо-китайских отношений — в материале РИА Новости.Транзитный визитКак напоминает The Wall Street Journal, Цай Инвэнь "впервые более чем за три года посетила США". При этом издание подчеркивает, что визит неофициальный: глава администрации Тайваня находится в Нью-Йорке транзитом по пути в страны Центральной Америки — Белиз и Гватемалу. Однако это не повод недооценивать значимость такой остановки — на нее Цай Инвэнь демонстративно отвела двое суток."В аэропорту президента встречали глава Американского института на Тайване Лаура Розенберг, представитель Тайваня в США Сяо Мэй-Цинь и глава представительства Тайваня в Нью-Йорке Ли Гуан-Чжан", — сообщили тайваньские СМИ. В выступлении Цай рассказала об успехах за последние три года и отметила, что, вопреки мировым тенденциям, остров показал экономический рост и повысил обороноспособность.В материковом Китае сразу отреагировали на поездку. Официальный представитель МИД страны Мао Нин подчеркнула, что Пекин внимательно отслеживает развитие событий. По ее словам, КНР выступает против любых официальных связей между США и Тайванем. Ранее сообщали о планах встречи Цай с новым спикером нижней палаты Кевином Маккарти, который к моменту прилета гостьи находился в Вашингтоне.Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь также заявила: Китай следит за намерениями президента Тайваня встретиться с американским политиком."Мы решительно выступаем против и предпримем ответные меры", — сказала Чжу. Цай Инвэнь ищет удобного случая, чтобы вновь продвинуть идею "независимости Тайваня" на международной арене и надеется на поддержку антикитайских сил в США, добавила она.Американо-тайваньским сотрудничеством власти Китая обеспокоены давно. Так, в прошлом году спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси по собственному решению (без поручения Белого дома) прилетела на Тайвань, что вызвало всплеск напряженности.Ситуацию усугубляет то, что спикер палаты представителей — фактически третья по рангу фигура после президента и вице-президента. Кевин Маккарти, сменивший в ноябре Пелоси, продолжает ее же безответственную риторику. Например, заявляет, что полетит на Тайвань, если захочет, не спрашивая при этом Пекин.Кто прилетел в США?Цай Инвэнь занимает пост президента Тайваня с 2016-го. До этого она была членом местного парламента, затем занимала должность вице-премьера. Предвыборную кампанию во многом построила на антикитайских лозунгах — и не прогадала.При этом Цай фактически отрицает возможность применения к Тайваню так называемой гонконгской модели. Гонконг официально — специальный административный район КНР, который формально входит в состав республики, но пользуется привилегиями капитализма и политической самостоятельности.На Тайване же выступают за полную независимость от Китая. Например, Цай говорила о необходимости вступления в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) — торговый союз во главе с США, не подразумевающий участие КНР (хотя в 2020-м Пекин и заявил о заинтересованности в проекте).Однако это возможно, только если остров официально станет самостоятельным субъектом. Но даже в Вашингтоне на словах придерживаются концепции "одного Китая", то есть существования лишь одной республики — не Тайваня, а КНР.Реакция сторонМатериковый Китай утверждает, что намерен решать проблему с мятежным островом дипломатическим путем. В то же время некоторые данные свидетельствуют о смене подхода.Так, издание Foreign Affairs считает, будто китайский лидер Си Цзиньпин говорит о готовности к войне. Автор публикации исходит из того, что правительство КНР заявило об увеличении оборонного бюджета КНР на 7,2 процента (в два раза больше по сравнению с десятилетней давностью) и о планах сделать страну менее зависимой от импорта зерна. А в последние месяцы Пекин сообщил о строительстве новых бомбоубежищ в городах, находящихся через пролив от Тайваня.В декабре КНР также обнародовала новый закон, который упростит для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) применение резервных сил и ускорит механизм пополнения боевых частей в случае войны.Тогда же китайское правительство открыло множество офисов мобилизации национальной обороны — по сути, вербовочных пунктов.Тайвань в то же время ожидает менее жесткой реакции на американский визит Цай. В Тайбэе подчеркнули, что не заметили каких-либо необычных перемещений китайских военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника службы безопасности острова.Опасная играПо мнению экспертов, несмотря на грозную риторику, Китай не станет в краткосрочной перспективе обострять тайваньскую проблему. В традициях Поднебесной — играть вдолгую, напомнил востоковед, профессор РУДН Андрей Виноградов."Реакция Пекина на визит главы Тайваня в США будет стандартная — это уже прозвучавшие заявления о неприемлемости таких шагов. Но стоит напомнить: подобные встречи достаточно регулярны, в свое время Ли Дэнхуэй (четвертый президент Тайваня. — Прим. ред.) тоже ездил с неофициальным визитом в США", — уточняет эксперт.По словам Виноградова, для Китая визит Цай — только еще одно подтверждение двойственной политики США. Однако между Вашингтоном и Пекином есть более серьезные разногласия и принципиально на двусторонних отношениях тайваньский фактор никак не скажется — ни одна из держав не заинтересована в фактическом конфликте.Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, в свою очередь, подчеркивает, что США все же ведут опасную игру."Они по-прежнему пытаются ползучим способом "легализовать" Тайвань как самостоятельное государство, хотя на словах и придерживаются принципа "одного Китая". Это приближает ситуацию к опасной черте. Однако в данном случае можно усмотреть не только провокацию со стороны Вашингтона, но и консенсус в правящих элитах США, ухудшающих американо-китайские отношения", — считает историк.Ранее США старались не поощрять такие провокации, отмечает Карнеев. Поэтому нынешний визит Цай — новый опасный элемент в двусторонних отношениях. Впрочем, заключает эксперт, если Китай и выйдет на силовую акцию, то лишь к концу 2020-х. Связано это с необходимостью укрепления экономики и НОАК.

тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, китай, сша, цай инвэнь, кевин маккарти, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp), в мире