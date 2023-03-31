США проиграли. Чем Китай ответит на новую американскую провокацию
© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseЗапуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня
© AP Photo / Taiwan Ministry of National Defense
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Белый дом продолжает обострять ситуацию: президент Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с двухдневным визитом. В Пекине пообещали контрмеры. О перспективах американо-китайских отношений — в материале РИА Новости.
Транзитный визит
Как напоминает The Wall Street Journal, Цай Инвэнь "впервые более чем за три года посетила США". При этом издание подчеркивает, что визит неофициальный: глава администрации Тайваня находится в Нью-Йорке транзитом по пути в страны Центральной Америки — Белиз и Гватемалу. Однако это не повод недооценивать значимость такой остановки — на нее Цай Инвэнь демонстративно отвела двое суток.
© AP Photo / Chiang Ying-yingГлава администрации Тайваня Цай Инвэнь
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь
"В аэропорту президента встречали глава Американского института на Тайване Лаура Розенберг, представитель Тайваня в США Сяо Мэй-Цинь и глава представительства Тайваня в Нью-Йорке Ли Гуан-Чжан", — сообщили тайваньские СМИ. В выступлении Цай рассказала об успехах за последние три года и отметила, что, вопреки мировым тенденциям, остров показал экономический рост и повысил обороноспособность.
В материковом Китае сразу отреагировали на поездку. Официальный представитель МИД страны Мао Нин подчеркнула, что Пекин внимательно отслеживает развитие событий. По ее словам, КНР выступает против любых официальных связей между США и Тайванем. Ранее сообщали о планах встречи Цай с новым спикером нижней палаты Кевином Маккарти, который к моменту прилета гостьи находился в Вашингтоне.
Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь также заявила: Китай следит за намерениями президента Тайваня встретиться с американским политиком.
"Мы решительно выступаем против и предпримем ответные меры", — сказала Чжу. Цай Инвэнь ищет удобного случая, чтобы вновь продвинуть идею "независимости Тайваня" на международной арене и надеется на поддержку антикитайских сил в США, добавила она.
Американо-тайваньским сотрудничеством власти Китая обеспокоены давно. Так, в прошлом году спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси по собственному решению (без поручения Белого дома) прилетела на Тайвань, что вызвало всплеск напряженности.
Ситуацию усугубляет то, что спикер палаты представителей — фактически третья по рангу фигура после президента и вице-президента. Кевин Маккарти, сменивший в ноябре Пелоси, продолжает ее же безответственную риторику. Например, заявляет, что полетит на Тайвань, если захочет, не спрашивая при этом Пекин.
Кто прилетел в США?
Цай Инвэнь занимает пост президента Тайваня с 2016-го. До этого она была членом местного парламента, затем занимала должность вице-премьера. Предвыборную кампанию во многом построила на антикитайских лозунгах — и не прогадала.
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе
При этом Цай фактически отрицает возможность применения к Тайваню так называемой гонконгской модели. Гонконг официально — специальный административный район КНР, который формально входит в состав республики, но пользуется привилегиями капитализма и политической самостоятельности.
На Тайване же выступают за полную независимость от Китая. Например, Цай говорила о необходимости вступления в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) — торговый союз во главе с США, не подразумевающий участие КНР (хотя в 2020-м Пекин и заявил о заинтересованности в проекте).
Однако это возможно, только если остров официально станет самостоятельным субъектом. Но даже в Вашингтоне на словах придерживаются концепции "одного Китая", то есть существования лишь одной республики — не Тайваня, а КНР.
Реакция сторон
Материковый Китай утверждает, что намерен решать проблему с мятежным островом дипломатическим путем. В то же время некоторые данные свидетельствуют о смене подхода.
© AP Photo / Kin CheungЛюди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Люди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге
Так, издание Foreign Affairs считает, будто китайский лидер Си Цзиньпин говорит о готовности к войне. Автор публикации исходит из того, что правительство КНР заявило об увеличении оборонного бюджета КНР на 7,2 процента (в два раза больше по сравнению с десятилетней давностью) и о планах сделать страну менее зависимой от импорта зерна. А в последние месяцы Пекин сообщил о строительстве новых бомбоубежищ в городах, находящихся через пролив от Тайваня.
В декабре КНР также обнародовала новый закон, который упростит для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) применение резервных сил и ускорит механизм пополнения боевых частей в случае войны.
Тогда же китайское правительство открыло множество офисов мобилизации национальной обороны — по сути, вербовочных пунктов.
Тайвань в то же время ожидает менее жесткой реакции на американский визит Цай. В Тайбэе подчеркнули, что не заметили каких-либо необычных перемещений китайских военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника службы безопасности острова.
Опасная игра
По мнению экспертов, несмотря на грозную риторику, Китай не станет в краткосрочной перспективе обострять тайваньскую проблему. В традициях Поднебесной — играть вдолгую, напомнил востоковед, профессор РУДН Андрей Виноградов.
© AP Photo / Chiang Ying-yingАкция протеста в Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань
"Реакция Пекина на визит главы Тайваня в США будет стандартная — это уже прозвучавшие заявления о неприемлемости таких шагов. Но стоит напомнить: подобные встречи достаточно регулярны, в свое время Ли Дэнхуэй (четвертый президент Тайваня. — Прим. ред.) тоже ездил с неофициальным визитом в США", — уточняет эксперт.
По словам Виноградова, для Китая визит Цай — только еще одно подтверждение двойственной политики США. Однако между Вашингтоном и Пекином есть более серьезные разногласия и принципиально на двусторонних отношениях тайваньский фактор никак не скажется — ни одна из держав не заинтересована в фактическом конфликте.
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, в свою очередь, подчеркивает, что США все же ведут опасную игру.
"Они по-прежнему пытаются ползучим способом "легализовать" Тайвань как самостоятельное государство, хотя на словах и придерживаются принципа "одного Китая". Это приближает ситуацию к опасной черте. Однако в данном случае можно усмотреть не только провокацию со стороны Вашингтона, но и консенсус в правящих элитах США, ухудшающих американо-китайские отношения", — считает историк.
Ранее США старались не поощрять такие провокации, отмечает Карнеев. Поэтому нынешний визит Цай — новый опасный элемент в двусторонних отношениях. Впрочем, заключает эксперт, если Китай и выйдет на силовую акцию, то лишь к концу 2020-х. Связано это с необходимостью укрепления экономики и НОАК.