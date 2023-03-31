https://ria.ru/20230331/izolyatsiya-1862162495.html
Россия не изолируется от США и Европы, заявил Лавров
Россия не изолируется от США и Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 31.03.2023
Россия не изолируется от США и Европы, заявил Лавров
Россия не изолируется от США и Европы, но они должны отдавать отчет, что конфронтация с Москвой бесперспективна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:27
2023-03-31T14:27
2023-03-31T14:33
россия
сша
европа
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия не изолируется от США и Европы, но они должны отдавать отчет, что конфронтация с Москвой бесперспективна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Чётко закреплена мысль, что мы не изолируемся от англо-саксонских стран и континентальной Европы, не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений. Однако они должны отдавать себе отчёт, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях. Решать, насколько Запад будет готов следовать этим рекомендациям, будем мы сами", - заявил министр в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
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россия, сша, европа, в мире, сергей лавров
Россия, США, Европа, В мире, Сергей Лавров
Россия не изолируется от США и Европы, заявил Лавров
Лавров: Россия не изолируется от США и Европы, но конфронтация с Москвой бесперспективна