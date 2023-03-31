https://ria.ru/20230331/italiya-1862199923.html

В Италии считают рост стоимости жизни в стране невыносимым

В Италии считают рост стоимости жизни в стране невыносимым - РИА Новости, 31.03.2023

В Италии считают рост стоимости жизни в стране невыносимым

Рост стоимости жизни в Италии продолжается и становится все более "невыносимым", заявил президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано Дона,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:40

2023-03-31T15:40

2023-03-31T15:40

экономика

италия

дон

istat

союз потребителей

в мире

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РИМ, 31 мар - РИА Новости. Рост стоимости жизни в Италии продолжается и становится все более "невыносимым", заявил президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано Дона, комментируя последние официальные данные об уровне инфляции в стране. Согласно обнародованным в пятницу предварительным оценкам Национального института статистики (Istat), инфляция в марте составила 7,7% в годовом исчислении. В феврале этот показатель равнялся 9,1%, что свидетельствует об определенном замедлении роста цен, вызванном, прежде всего, снижением тарифов на энергию. За последний месяц индекс потребительских цен снизился на Апеннинах на 0,3%. Тем не менее, эксперты Istat отмечают, что эта положительная тенденция пока практически не сказалась на ценах на продовольственные товары, которые продолжают быстро дорожать. "Сокращение инфляции продолжается благодаря падению цен на энергоносители, но этого недостаточно. Снижение тарифов, от которого выигрывают в том числе и промышленные предприятия, еще не сказалось на ценах на все товары. В частности, этого не произошло в отношении цен на пищевые продукты и товары потребительской корзины, которые, как и в феврале, выросли соответственно на 13,2% и на 12,7%", - подчеркнул Дона. По его словам, цены в стране продолжают расти, причем достаточно быстро, а обществу необходимо, чтобы они упали до уровня, который был бы примелем для итальянских семей. "Стоимость жизни продолжает расти и становится все более невыносимой. Для семейной пары с двумя детьми инфляция на уровне 7,7% означает дополнительные ежегодные расходы в размере 2306 евро, из которых 1015 евро идут только на еду и напитки, а 1062 евро – товары потребительской корзины. Для пары с одним ребенком дополнительные расходы составляют 2114 евро… Рекорд же всегда удерживают многодетные семьи с более чем тремя детьми – им приходится держать удар на 2603 евро, из которых 1212 евро идут только на еду", - подчеркнул глава Unc. В начале марта, анализируя данные Istat, специалисты Национального союза потребителей выявили тенденцию экономии на питании, которая выражается в сокращении потребления продовольственных товаров в Италии. При сопоставлении данных о покупках пищевых продуктов выяснилось, что в январе 2023 года в натуральном выражении они сократились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 6,3% - по сравнению с январем 2021 года. "Итальянцы никогда не ели так мало. Хуже, чем сейчас, быть не может" - резюмировал тогда Дона. Сильная инфляция вызывает максимальную озабоченность абсолютного большинства итальянцев, свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты исследования общественного мнения, проведенного институтом Euromedia Research. Согласно данным этого исследования, опубликованным в газете La Stampa, быстрый рост цен считают главной проблемой страны 48,6% опрошенных.

https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html

https://ria.ru/20221207/italiya-1836948656.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, италия, дон, istat, союз потребителей, в мире