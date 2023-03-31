https://ria.ru/20230331/infrastruktura-1862241182.html

Власти Харьковской области сообщили о повреждениях энергоинфраструктуры

Власти Харьковской области сообщили о повреждениях энергоинфраструктуры - РИА Новости, 31.03.2023

Власти Харьковской области сообщили о повреждениях энергоинфраструктуры

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 31 марта энергетическая инфраструктура Харькова и области подверглась... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:38

2023-03-31T17:38

2023-03-31T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

харьковская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862032887_0:69:3078:1801_1920x0_80_0_0_110ea601372238418360d7b531d5b3d1.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 31 марта энергетическая инфраструктура Харькова и области подверглась частичным повреждениям, также повреждена инфраструктура АО "Укргаздобыча" в Изюмском районе, работают ремонтные бригады. "В ночь на 31 марта был массовый обстрел Харькова и области. Ракеты попали у промзону города Харькова... Ракеты частично попали в инфраструктуру "Укргаздобычи". Все последствия были ликвидированы достаточно оперативно", - заявил Синегубов в эфире национального телемарафона. Чиновник уточнил, что на тех территориях, где упали ракеты, была "частично повреждена энергетическая инфраструктура, электросети и тому подобное". По его словам, сейчас подразделения государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) работают над ликвидацией последствий ударов по Харькову и Изюмскому району региона, чтобы наладить предоставление услуг электроснабжения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857430206.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, харьковская область, украина