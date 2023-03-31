https://ria.ru/20230331/infrastruktura-1862241182.html
Власти Харьковской области сообщили о повреждениях энергоинфраструктуры
Власти Харьковской области сообщили о повреждениях энергоинфраструктуры - РИА Новости, 31.03.2023
Власти Харьковской области сообщили о повреждениях энергоинфраструктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 31 марта энергетическая инфраструктура Харькова и области подверглась... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:38
2023-03-31T17:38
2023-03-31T17:38
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 31 марта энергетическая инфраструктура Харькова и области подверглась частичным повреждениям, также повреждена инфраструктура АО "Укргаздобыча" в Изюмском районе, работают ремонтные бригады. "В ночь на 31 марта был массовый обстрел Харькова и области. Ракеты попали у промзону города Харькова... Ракеты частично попали в инфраструктуру "Укргаздобычи". Все последствия были ликвидированы достаточно оперативно", - заявил Синегубов в эфире национального телемарафона. Чиновник уточнил, что на тех территориях, где упали ракеты, была "частично повреждена энергетическая инфраструктура, электросети и тому подобное". По его словам, сейчас подразделения государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) работают над ликвидацией последствий ударов по Харькову и Изюмскому району региона, чтобы наладить предоставление услуг электроснабжения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857430206.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
Власти Харьковской области сообщили о повреждениях энергоинфраструктуры
Власти Харьковской области сообщили о повреждениях энергетической инфраструктуры в регионе