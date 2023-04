https://ria.ru/20230331/gershkovich-1862281321.html

Мировые СМИ написали послу России в США письмо в защиту Гершковича

Мировые СМИ написали послу России в США письмо в защиту Гершковича - РИА Новости, 31.03.2023

Мировые СМИ написали послу России в США письмо в защиту Гершковича

Главы четырех десятков крупных мировых СМИ и журналистских объединений написали письмо послу РФ в США Анатолию Антонову в защиту американского корреспондента... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31

2023-03-31T21:21

2023-03-31T21:28

в мире

россия

сша

анатолий антонов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

the wall street journal

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Главы четырех десятков крупных мировых СМИ и журналистских объединений написали письмо послу РФ в США Анатолию Антонову в защиту американского корреспондента Эвана Гершковича, осудив его арест в России. "Гершкович – журналист, а не шпион и должен быть освобожден немедленно и безо всяких условий", - говорится в послании, которое опубликовал на своем сайте Комитет в защиту журналистов (Committee to Protect Journalists – CPJ). СМИ потребовали допустить к Гершковичу адвоката, нанятого его работодателем – газетой Wall Street Journal (WSJ), обеспечить ему возможность связываться с семьей и дать подтверждение его хорошего самочувствия. Под обращением стоят 39 подписей, в том числе руководящих работников Euronews, Washington Post, Time, Times, New York Times, Financial Times, CBC News, The Economist, агентства Франс Пресс, Associated Press, Sky News Group и Bloomberg News. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

россия

сша

Новости

