https://ria.ru/20230331/gershkovich-1862281321.html
Мировые СМИ написали послу России в США письмо в защиту Гершковича
Мировые СМИ написали послу России в США письмо в защиту Гершковича - РИА Новости, 31.03.2023
Мировые СМИ написали послу России в США письмо в защиту Гершковича
Главы четырех десятков крупных мировых СМИ и журналистских объединений написали письмо послу РФ в США Анатолию Антонову в защиту американского корреспондента... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:21
2023-03-31T21:21
2023-03-31T21:28
в мире
россия
сша
анатолий антонов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
the wall street journal
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Главы четырех десятков крупных мировых СМИ и журналистских объединений написали письмо послу РФ в США Анатолию Антонову в защиту американского корреспондента Эвана Гершковича, осудив его арест в России. "Гершкович – журналист, а не шпион и должен быть освобожден немедленно и безо всяких условий", - говорится в послании, которое опубликовал на своем сайте Комитет в защиту журналистов (Committee to Protect Journalists – CPJ). СМИ потребовали допустить к Гершковичу адвоката, нанятого его работодателем – газетой Wall Street Journal (WSJ), обеспечить ему возможность связываться с семьей и дать подтверждение его хорошего самочувствия. Под обращением стоят 39 подписей, в том числе руководящих работников Euronews, Washington Post, Time, Times, New York Times, Financial Times, CBC News, The Economist, агентства Франс Пресс, Associated Press, Sky News Group и Bloomberg News. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230331/zhurnalist-1862249702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, анатолий антонов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the wall street journal
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), The Wall Street Journal
Мировые СМИ написали послу России в США письмо в защиту Гершковича
Мировые СМИ написали послу в США Антонову письмо в защиту журналиста WSJ Гершковича
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости.
Главы четырех десятков крупных мировых СМИ и журналистских объединений написали письмо
послу РФ в США Анатолию Антонову в защиту американского корреспондента Эвана Гершковича, осудив его арест в России.
"Гершкович – журналист, а не шпион и должен быть освобожден немедленно и безо всяких условий", - говорится в послании, которое опубликовал на своем сайте Комитет в защиту журналистов (Committee to Protect Journalists – CPJ).
МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением
СМИ потребовали допустить к Гершковичу адвоката, нанятого его работодателем – газетой Wall Street Journal (WSJ), обеспечить ему возможность связываться с семьей и дать подтверждение его хорошего самочувствия.
Под обращением стоят 39 подписей, в том числе руководящих работников Euronews, Washington Post, Time, Times, New York Times, Financial Times, CBC News, The Economist, агентства Франс Пресс, Associated Press, Sky News Group и Bloomberg News.
В четверг ФСБ
РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы
арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
и генсек ООН Антониу Гутерреш
осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции
.
В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ