https://ria.ru/20230331/genkonsulstvo-1862218499.html

Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля

Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2023

Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля

Генконсульство России в Дубае и северных эмиратах ОАЭ с 1 апреля временно прекратит прием по консульским вопросам в связи с переездом в новое здание, говорится... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:20

2023-03-31T16:20

2023-03-31T16:20

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ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Генконсульство России в Дубае и северных эмиратах ОАЭ с 1 апреля временно прекратит прием по консульским вопросам в связи с переездом в новое здание, говорится в сообщении консульства на его сайте. Как отметили в консульстве, заявки, которые находятся в листе ожидания, остаются актуальными и будут обработаны автоматически в порядке очереди.

https://ria.ru/20230302/oae-1855261712.html

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россия, дубай, оаэ, в мире