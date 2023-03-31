https://ria.ru/20230331/genkonsulstvo-1862218499.html
Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля
Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2023
Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля
Генконсульство России в Дубае и северных эмиратах ОАЭ с 1 апреля временно прекратит прием по консульским вопросам в связи с переездом в новое здание, говорится... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:20
2023-03-31T16:20
2023-03-31T16:20
туризм
россия
дубай
оаэ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829702371_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_7cb0c8a4cb7867a320669733f10091c7.jpg
ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Генконсульство России в Дубае и северных эмиратах ОАЭ с 1 апреля временно прекратит прием по консульским вопросам в связи с переездом в новое здание, говорится в сообщении консульства на его сайте. Как отметили в консульстве, заявки, которые находятся в листе ожидания, остаются актуальными и будут обработаны автоматически в порядке очереди.
https://ria.ru/20230302/oae-1855261712.html
россия
дубай
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829702371_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_554a578e38a107e9bca9c643205c8057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дубай, оаэ, в мире
Туризм, Россия, Дубай, ОАЭ, В мире
Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля
Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля из-за переезда