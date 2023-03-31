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Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
16:20 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/genkonsulstvo-1862218499.html
Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля
Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля - РИА Новости, 31.03.2023
Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля
Генконсульство России в Дубае и северных эмиратах ОАЭ с 1 апреля временно прекратит прием по консульским вопросам в связи с переездом в новое здание, говорится... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:20
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ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Генконсульство России в Дубае и северных эмиратах ОАЭ с 1 апреля временно прекратит прием по консульским вопросам в связи с переездом в новое здание, говорится в сообщении консульства на его сайте. Как отметили в консульстве, заявки, которые находятся в листе ожидания, остаются актуальными и будут обработаны автоматически в порядке очереди.
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Туризм, Россия, Дубай, ОАЭ, В мире
Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля

Генконсульство России в Дубае временно прекратит прием граждан с 1 апреля из-за переезда

© AP Photo / Kamran JebreiliДубае, ОАЭ
Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Дубае, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 31 мар - РИА Новости. Генконсульство России в Дубае и северных эмиратах ОАЭ с 1 апреля временно прекратит прием по консульским вопросам в связи с переездом в новое здание, говорится в сообщении консульства на его сайте.
«
"Прием по всем консульским вопросам в генеральном консульстве России в Дубае прекращен с 1 апреля этого года в связи с переездом генконсульства в новое здание... За получением консульских услуг в данный период следует обращаться в консульский отдел посольства России в столице ОАЭ Абу-Даби", - отмечается в сообщении.
Как отметили в консульстве, заявки, которые находятся в листе ожидания, остаются актуальными и будут обработаны автоматически в порядке очереди.
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