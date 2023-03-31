https://ria.ru/20230331/evraziya-1862180037.html

В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России

В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России - РИА Новости, 31.03.2023

В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России

Флагманский проект России в 21 веке – превращение Евразии в единое пространство мира, стабильности, доверия, процветания, следует из новой концепции внешней... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:59

2023-03-31T14:59

2023-03-31T14:59

россия

евразия

политика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Флагманский проект России в 21 веке – превращение Евразии в единое пространство мира, стабильности, доверия, процветания, следует из новой концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. "Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230331/otnosheniya-1862176923.html

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евразия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, евразия, политика