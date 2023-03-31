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В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России - РИА Новости, 31.03.2023
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14:59 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/evraziya-1862180037.html
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России - РИА Новости, 31.03.2023
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России
Флагманский проект России в 21 веке – превращение Евразии в единое пространство мира, стабильности, доверия, процветания, следует из новой концепции внешней... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:59
2023-03-31T14:59
россия
евразия
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Флагманский проект России в 21 веке – превращение Евразии в единое пространство мира, стабильности, доверия, процветания, следует из новой концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. "Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания", - говорится в документе.
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Дарья Буймова
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россия, евразия, политика
Россия, Евразия, Политика
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России

Концепция внешней политики: Россия хочет сделать Евразию единым пространством мира

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Флагманский проект России в 21 веке – превращение Евразии в единое пространство мира, стабильности, доверия, процветания, следует из новой концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.
"Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания", - говорится в документе.
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