https://ria.ru/20230331/evraziya-1862180037.html
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России - РИА Новости, 31.03.2023
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России
Флагманский проект России в 21 веке – превращение Евразии в единое пространство мира, стабильности, доверия, процветания, следует из новой концепции внешней... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:59
2023-03-31T14:59
2023-03-31T14:59
россия
евразия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570126850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_686f0009dd45f9ffbb76083024b9485c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Флагманский проект России в 21 веке – превращение Евразии в единое пространство мира, стабильности, доверия, процветания, следует из новой концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации. "Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230331/otnosheniya-1862176923.html
россия
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570126850_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2fcdd75eb0536abc8ece58f3d15b46a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразия, политика
Россия, Евразия, Политика
В Концепции внешней политики говорится о флагманском проекте России
Концепция внешней политики: Россия хочет сделать Евразию единым пространством мира
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Флагманский проект России в 21 веке – превращение Евразии в единое пространство мира, стабильности, доверия, процветания, следует из новой концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.
"Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания", - говорится в документе.
Отношения России с другими странами определит характер их политики