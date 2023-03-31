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Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек
Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек - РИА Новости, 31.03.2023
Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек
Спасатели эвакуировали 20 человек с участка трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, полностью перекрытого из-за снегопада, сообщил губернатор Ростовской области... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:27
2023-03-31T04:27
2023-03-31T04:50
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 20 человек с участка трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, полностью перекрытого из-за снегопада, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его словам, спасатели произвели четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, что позволяет легковым автомобилям покинуть заблокированный участок. На данный момент в ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники. "Затор сократился с 60 км до 39 км", - уточнил губернатор. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
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ростовская область, василий голубев, ростов, ростов-на-дону, происшествия
Ростовская область, Василий Голубев, Ростов, Ростов-на-Дону, Происшествия
Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек
Глава Ростовской области Голубев: с перекрытого участка М-4 эвакуировали 20 человек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости.
Спасатели эвакуировали 20 человек с участка трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, полностью перекрытого из-за снегопада, сообщил
губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«
"По состоянию на 03.00 развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Эвакуировано 20 человек. Организовано 7 маршрутов доставки продуктов", - сообщил Голубев.
По его словам, спасатели произвели четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, что позволяет легковым автомобилям покинуть заблокированный участок. На данный момент в ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники.
"Затор сократился с 60 км до 39 км", - уточнил губернатор.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС