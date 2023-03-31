https://ria.ru/20230331/evakuatsiya-1862007921.html

Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек

Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек - РИА Новости, 31.03.2023

Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек

Спасатели эвакуировали 20 человек с участка трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, полностью перекрытого из-за снегопада, сообщил губернатор Ростовской области... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T04:27

2023-03-31T04:27

2023-03-31T04:50

ростовская область

василий голубев

ростов

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 20 человек с участка трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, полностью перекрытого из-за снегопада, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его словам, спасатели произвели четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, что позволяет легковым автомобилям покинуть заблокированный участок. На данный момент в ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники. "Затор сократился с 60 км до 39 км", - уточнил губернатор. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.

https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html

ростовская область

ростов

ростов-на-дону

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ростовская область, василий голубев, ростов, ростов-на-дону, происшествия