Рейтинг@Mail.ru
Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 31.03.2023 (обновлено: 04:50 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/evakuatsiya-1862007921.html
Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек
Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек - РИА Новости, 31.03.2023
Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек
Спасатели эвакуировали 20 человек с участка трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, полностью перекрытого из-за снегопада, сообщил губернатор Ростовской области... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T04:27
2023-03-31T04:50
ростовская область
василий голубев
ростов
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765555440_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_00428fc4d34c41a8c29aa0b383cecb84.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 20 человек с участка трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, полностью перекрытого из-за снегопада, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его словам, спасатели произвели четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, что позволяет легковым автомобилям покинуть заблокированный участок. На данный момент в ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники. "Затор сократился с 60 км до 39 км", - уточнил губернатор. Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html
ростовская область
ростов
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765555440_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_fc0615b71b351f4f0596784950a16461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, василий голубев, ростов, ростов-на-дону, происшествия
Ростовская область, Василий Голубев, Ростов, Ростов-на-Дону, Происшествия
Под Ростовом с перекрытого из-за снега участка М-4 эвакуировали 20 человек

Глава Ростовской области Голубев: с перекрытого участка М-4 эвакуировали 20 человек

© Фото : ГУ МЧС по по Самарской областиЗатор на трассе, вызванный метелью
Затор на трассе, вызванный метелью - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по по Самарской области
Затор на трассе, вызванный метелью. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 20 человек с участка трассы М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, полностью перекрытого из-за снегопада, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«
"По состоянию на 03.00 развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Эвакуировано 20 человек. Организовано 7 маршрутов доставки продуктов", - сообщил Голубев.
По его словам, спасатели произвели четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, что позволяет легковым автомобилям покинуть заблокированный участок. На данный момент в ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники.
"Затор сократился с 60 км до 39 км", - уточнил губернатор.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на участке трассы в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.
Снег в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС
Вчера, 22:59
 
Ростовская областьВасилий ГолубевРостовРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала