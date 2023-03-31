https://ria.ru/20230331/eskalatsiya-1862181709.html

Опасный сценарий. Что кроется за словами Орбана о миротворцах на Украине

Опасный сценарий. Что кроется за словами Орбана о миротворцах на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

Опасный сценарий. Что кроется за словами Орбана о миротворцах на Украине

ЕС близок к обсуждению вопроса об отправке на Украину миротворческого контингента, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И тем самым обратился к... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:27

2023-03-31T15:27

2023-03-31T15:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

виктор орбан

вооруженные силы украины

евросоюз

оон

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Давид Нармания. ЕС близок к обсуждению вопроса об отправке на Украину миротворческого контингента, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И тем самым обратился к табуированной внутри Евросоюза теме. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости."Ранее не переступаемая граница""Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС посылать в какой-либо форме войска некоего миротворческого типа (на Украину. — Прим. ред.) или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", — сказал Орбан.Он напомнил, что всего год назад в Брюсселе обсуждали возможность предоставления Киеву летального оружия."Венгры и тогда, и сейчас сказали нет. Но страны Запада тоже колебались. Теперь это не вопрос. Вопрос — только танки или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска", — отметил венгерский лидер."Опасная тема"Миротворческие операции с европейскими силами безопасности — EUFOR — проводились в Македонии, Боснии и Герцеговине, в африканских странах: Судане, Конго, Чаде и ЦАР. А войска отдельных европейских государств участвовали практически во всех миссиях ООН.Но для отправки "голубых касок" необходимо решение Совета Безопасности. А без Москвы его не принять: как один из пяти постоянных членов Совбеза Россия обладает правом вето.В Кремле об идее с "миротворцами" отозвались холодно."Это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон, в данном случае потенциально это очень опасная тема", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Без согласия России прибытие любых вооруженных сил третьих стран в зону конфликта станет интервенцией — как, например, в Ираке.Споры о помощи УкраинеСумеют ли в ЕС договориться хотя бы между собой — неизвестно. Но прецеденты неутешительные.Киев вооружали задолго до российской спецоперации. Преимущественно пехотным оружием — переносными противотанковыми и зенитными ракетными комплексами.После срыва переговоров в Стамбуле Киеву стали передавать артиллерию и РСЗО. Затем — танки, самолеты и вертолеты советского производства из бывших стран Варшавского договора.О западных танках размышляли долго. Вашингтон отказывал в "Абрамсах", но давил на союзников, чтобы те помогли ВСУ своей техникой.Франция в начале января анонсировала поставки колесных танков AMX-10RC. Затем Великобритания пообещала Challenger 2. После этого Белый дом сумел добиться от Берлина согласия на передачу "Леопардов" — как из бундесвера, так и от других европейских стран. При этом Германия потребовала от США поделиться "Абрамсами".Американская техника поступит к концу года. Зато "Леопарды" уже на Украине. А недавно Лондон сообщил, что "Челленджеры" укомплектуют боеприпасами с обедненным ураном.Все активнее обсуждают поставки натовской авиации. Американцы снова отнекиваются. Мол, у ВСУ нет соответствующей инфраструктуры для F-16.Но есть и другие варианты. На прошлой неделе в Le Figaro писали о подготовке трех десятков украинских летчиков на Mirage 2000. Правда, в Министерстве обороны эту информацию опровергли, объяснив все тренировками по противодействию ПВО.Новый виток эскалацииЗаявление Орбана вносит в информационное поле тему участия европейских войск в противостоянии с Россией. Эскалация до такой степени делает реальными даже самые мрачные сценарии развития событий.Как отмечает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, вооруженные силы стран НАТО нельзя считать миротворческим контингентом."Это будет открытым военным вмешательством Североатлантического альянса в конфликт с целью помешать СВО, — подчеркивает он. — То, что озвучил премьер Венгрии, невозможно".По словам эксперта, речь идет о прямой военной агрессии со всеми вытекающими последствиями.

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858118558.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, россия, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз, оон