https://ria.ru/20230331/ekoaktivisty-1862223803.html
Немецкие экоактивисты вылили на мост масло перед приездом Карла III
Немецкие экоактивисты вылили на мост масло перед приездом Карла III - РИА Новости, 31.03.2023
Немецкие экоактивисты вылили на мост масло перед приездом Карла III
Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в Гамбурге перед приездом британского короля Карла III вылили на мост Кёльбранд растительное... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:34
2023-03-31T16:34
2023-03-31T16:34
в мире
гамбург (город)
германия
карл iii
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в Гамбурге перед приездом британского короля Карла III вылили на мост Кёльбранд растительное масло, окрашенное в черный цвет, и перекрыли дорогу, сообщает медиагруппа RND со ссылкой на местную полицию. В среду британский монарх вместе с супругой прибыли в Берлин с государственным визитом. Карл III стал первым иностранным лидером после Второй мировой войны, которого торжественно приветствовали со всеми воинскими почестями у Бранденбургских ворот, обычно такие мероприятия происходили во дворце Бельвю. Позже королевская чета в сопровождении президента и первой леди Германии отправилась в Гамбург. "Три активиста климатического движения Letzte Generation незадолго до визита в Гамбург британского короля Карла III вылили на мост Кёльбранд в Гамбурге растительное масло черного цвета и перекрыли дорогу", - говорится в сообщении. Отмечается, что как минимум один активист приклеил себя к дороге, полиции пришлось отклеивать его от асфальта. Созданное в 2021 году экологическое движение "Последнее поколение" прославилось рядом резонансных акций, призванных обратить внимание общества на проблемы охраны окружающей среды. Так, в прошлом году активисты движения испачкали едой несколько выставленных в музеях картин известных художников. Кроме того, 4 марта активисты облили черной массой, похожей на нефть, стеклянную инсталляцию у бундестага, на которой изображены статьи конституции Германии. Также они регулярно блокируют автомобильное движения, приклеивая себя к асфальту. Ранее суд немецкого города Хайльбронн приговорил двух участников движения к тюремному заключению из-за блокировки дороги. Федеральное ведомство по охране конституции Германии проверяло активистов на экстремизм, но не нашло его признаков в деятельности движения.
https://ria.ru/20230330/perekrytiya-1861863608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гамбург (город), германия, карл iii
В мире, Гамбург (город), Германия, Карл III
Немецкие экоактивисты вылили на мост масло перед приездом Карла III
Немецкие экоактивисты вылили на мост масло перед приездом Карла III и перекрыли дорогу
БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости.
Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в Гамбурге перед приездом британского короля Карла III вылили на мост Кёльбранд растительное масло, окрашенное в черный цвет, и перекрыли дорогу, сообщает медиагруппа RND
со ссылкой на местную полицию.
В среду британский монарх вместе с супругой прибыли в Берлин
с государственным визитом. Карл III стал первым иностранным лидером после Второй мировой войны, которого торжественно приветствовали со всеми воинскими почестями у Бранденбургских ворот, обычно такие мероприятия происходили во дворце Бельвю. Позже королевская чета в сопровождении президента и первой леди Германии
отправилась в Гамбург.
"Три активиста климатического движения Letzte Generation незадолго до визита в Гамбург британского короля Карла III вылили на мост Кёльбранд в Гамбурге растительное масло черного цвета и перекрыли дорогу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что как минимум один активист приклеил себя к дороге, полиции пришлось отклеивать его от асфальта.
Берлинцы выразили недовольство перекрытиями дорог из-за визита Карла III
Созданное в 2021 году экологическое движение "Последнее поколение" прославилось рядом резонансных акций, призванных обратить внимание общества на проблемы охраны окружающей среды. Так, в прошлом году активисты движения испачкали едой несколько выставленных в музеях картин известных художников. Кроме того, 4 марта активисты облили черной массой, похожей на нефть, стеклянную инсталляцию у бундестага, на которой изображены статьи конституции Германии. Также они регулярно блокируют автомобильное движения, приклеивая себя к асфальту.
Ранее суд немецкого города Хайльбронн приговорил двух участников движения к тюремному заключению из-за блокировки дороги. Федеральное ведомство по охране конституции Германии проверяло активистов на экстремизм, но не нашло его признаков в деятельности движения.