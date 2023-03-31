https://ria.ru/20230331/ekoaktivisty-1862223803.html

Немецкие экоактивисты вылили на мост масло перед приездом Карла III

Немецкие экоактивисты вылили на мост масло перед приездом Карла III - РИА Новости, 31.03.2023

Немецкие экоактивисты вылили на мост масло перед приездом Карла III

Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в Гамбурге перед приездом британского короля Карла III вылили на мост Кёльбранд растительное... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:34

2023-03-31T16:34

2023-03-31T16:34

в мире

гамбург (город)

германия

карл iii

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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в Гамбурге перед приездом британского короля Карла III вылили на мост Кёльбранд растительное масло, окрашенное в черный цвет, и перекрыли дорогу, сообщает медиагруппа RND со ссылкой на местную полицию. В среду британский монарх вместе с супругой прибыли в Берлин с государственным визитом. Карл III стал первым иностранным лидером после Второй мировой войны, которого торжественно приветствовали со всеми воинскими почестями у Бранденбургских ворот, обычно такие мероприятия происходили во дворце Бельвю. Позже королевская чета в сопровождении президента и первой леди Германии отправилась в Гамбург. "Три активиста климатического движения Letzte Generation незадолго до визита в Гамбург британского короля Карла III вылили на мост Кёльбранд в Гамбурге растительное масло черного цвета и перекрыли дорогу", - говорится в сообщении. Отмечается, что как минимум один активист приклеил себя к дороге, полиции пришлось отклеивать его от асфальта. Созданное в 2021 году экологическое движение "Последнее поколение" прославилось рядом резонансных акций, призванных обратить внимание общества на проблемы охраны окружающей среды. Так, в прошлом году активисты движения испачкали едой несколько выставленных в музеях картин известных художников. Кроме того, 4 марта активисты облили черной массой, похожей на нефть, стеклянную инсталляцию у бундестага, на которой изображены статьи конституции Германии. Также они регулярно блокируют автомобильное движения, приклеивая себя к асфальту. Ранее суд немецкого города Хайльбронн приговорил двух участников движения к тюремному заключению из-за блокировки дороги. Федеральное ведомство по охране конституции Германии проверяло активистов на экстремизм, но не нашло его признаков в деятельности движения.

https://ria.ru/20230330/perekrytiya-1861863608.html

гамбург (город)

германия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гамбург (город), германия, карл iii