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В Барнауле пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 31.03.2023
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13:31 31.03.2023 (обновлено: 14:38 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/dtp-1862140258.html
В Барнауле пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями
В Барнауле пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 31.03.2023
В Барнауле пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями
Полицейские проводят проверку по факту столкновения пассажирского автобуса с четырьмя автомобилями в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:31
2023-03-31T14:38
происшествия
барнаул
алтайский край
авто
дтп
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БАРНАУЛ, 31 мар - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту столкновения пассажирского автобуса с четырьмя автомобилями в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю. "31 марта в 14 часов 20 минут в городе Барнауле на Змеиногорском тракте в районе дома № 49 произошло ДТП… Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1968 года рождения, управляя пассажирским автобусом маршрута № 104, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречными четырьмя автомобилями, после чего автобус совершил наезд на препятствие - забор", - говорится в сообщении. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал. Водитель получил небольшие травмы. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются", - отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20230331/dtp-1862037540.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, авто, дтп
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Авто, ДТП
В Барнауле пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями

На Алтае пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями, проводится проверка

© Фото : Госавтоинспекция БарнаулаМассовое ДТП с участием пассажирского автобуса в Барнауле
Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса в Барнауле - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Госавтоинспекция Барнаула
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 мар - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту столкновения пассажирского автобуса с четырьмя автомобилями в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю.
"31 марта в 14 часов 20 минут в городе Барнауле на Змеиногорском тракте в районе дома № 49 произошло ДТП… Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1968 года рождения, управляя пассажирским автобусом маршрута № 104, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречными четырьмя автомобилями, после чего автобус совершил наезд на препятствие - забор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал. Водитель получил небольшие травмы.
© Фото : Госавтоинспекция БарнаулаМассовое ДТП с участием пассажирского автобуса в Барнауле
Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса в Барнауле - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Госавтоинспекция Барнаула
Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса в Барнауле
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются", - отмечают в пресс-службе.
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