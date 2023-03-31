https://ria.ru/20230331/dtp-1862140258.html

В Барнауле пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями

В Барнауле пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 31.03.2023

В Барнауле пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями

Полицейские проводят проверку по факту столкновения пассажирского автобуса с четырьмя автомобилями в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:31

2023-03-31T13:31

2023-03-31T14:38

происшествия

барнаул

алтайский край

авто

дтп

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БАРНАУЛ, 31 мар - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту столкновения пассажирского автобуса с четырьмя автомобилями в Барнауле, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю. "31 марта в 14 часов 20 минут в городе Барнауле на Змеиногорском тракте в районе дома № 49 произошло ДТП… Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1968 года рождения, управляя пассажирским автобусом маршрута № 104, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречными четырьмя автомобилями, после чего автобус совершил наезд на препятствие - забор", - говорится в сообщении. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал. Водитель получил небольшие травмы. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются", - отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20230331/dtp-1862037540.html

барнаул

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происшествия, барнаул, алтайский край, авто, дтп