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Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 31.03.2023
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16:59 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/donetsk-1862230379.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 31.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:59
2023-03-31T16:59
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230331/donetsk-1862198164.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части В Донецке
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части В Донецке - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части В Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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