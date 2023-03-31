https://ria.ru/20230331/donetsk-1862230379.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 31.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:59
2023-03-31T16:59
2023-03-31T16:59
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230331/donetsk-1862198164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров