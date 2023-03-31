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В России за сутки госпитализировали 1308 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023
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11:07 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/covid-19-1862057019.html
В России за сутки госпитализировали 1308 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1308 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1308 пациентов с COVID-19
Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:07
2023-03-31T11:07
россия
коронавирус covid-19
общество
распространение коронавируса
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 308 человек, на 23,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 59 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 974 человека, или на 4,1% больше в сравнении с 30 марта 2023 года. Выявлено 11 065 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
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россия, коронавирус covid-19, общество, распространение коронавируса
Россия, Коронавирус COVID-19, Общество, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1308 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 308 человек, на 23,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 59 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.
"Выздоровело за сутки 12 974 человека, или на 4,1% больше в сравнении с 30 марта 2023 года. Выявлено 11 065 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
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РоссияКоронавирус COVID-19ОбществоРаспространение коронавируса
 
 
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