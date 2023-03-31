https://ria.ru/20230331/covid-19-1862057019.html

В России за сутки госпитализировали 1308 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1308 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1308 пациентов с COVID-19

Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:07

2023-03-31T11:07

2023-03-31T11:07

россия

коронавирус covid-19

общество

распространение коронавируса

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 308 человек, на 23,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 59 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 974 человека, или на 4,1% больше в сравнении с 30 марта 2023 года. Выявлено 11 065 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230321/covid-1859329840.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, коронавирус covid-19, общество, распространение коронавируса