https://ria.ru/20230331/boegolovki-1862150782.html
Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя"
Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя" - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:53
2023-03-31T13:53
2023-03-31T14:41
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"."Неделю назад я отдал распоряжение нашим военным: немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками "Тополя" (стратегическая ракетная система – ред.) … Я сохранил все эти площадки", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире
Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя"
Лукашенко распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя".
"Неделю назад я отдал распоряжение нашим военным: немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками "Тополя" (стратегическая ракетная система – ред.) … Я сохранил все эти площадки", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
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