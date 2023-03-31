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Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя" - РИА Новости, 31.03.2023
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13:53 31.03.2023 (обновлено: 14:41 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/boegolovki-1862150782.html
Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя"
Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя" - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:53
2023-03-31T14:41
александр лукашенко
белоруссия
россия
в мире
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"."Неделю назад я отдал распоряжение нашим военным: немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками "Тополя" (стратегическая ракетная система – ред.) … Я сохранил все эти площадки", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158948.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире
Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя"

Лукашенко распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя".
"Неделю назад я отдал распоряжение нашим военным: немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками "Тополя" (стратегическая ракетная система – ред.) … Я сохранил все эти площадки", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия
Вчера, 14:20
 
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