https://ria.ru/20230331/boegolovki-1862150782.html

Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя"

Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя" - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко распорядился восстановить площадки для боеголовок "Тополя"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:53

2023-03-31T13:53

2023-03-31T14:41

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распорядился восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"."Неделю назад я отдал распоряжение нашим военным: немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками "Тополя" (стратегическая ракетная система – ред.) … Я сохранил все эти площадки", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158948.html

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Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире