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Размещение ядерного оружия соответствует ДНЯО, заявил постпред Белоруссии
Размещение ядерного оружия соответствует ДНЯО, заявил постпред Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023
Размещение ядерного оружия соответствует ДНЯО, заявил постпред Белоруссии
Идея размещения тактического ядерного оружия является ответной реакцией на стоящие перед Минском риски, процедура соответствует Договору о нераспространении... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:58
2023-03-31T19:58
2023-03-31T20:06
белоруссия
валентин рыбаков
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ООН, 31 мар – РИА Новости. Идея размещения тактического ядерного оружия является ответной реакцией на стоящие перед Минском риски, процедура соответствует Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред Белоруссии при всемирной организации Валентин Рыбаков. "Сотрудничество Белоруссии с Россией в сфере укрепления обороноспособности и национальной безопасности осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение российской стороной белорусских пилотов, способных управлять самолетами, несущими специфическкие боеприпасы, соответствующая модернизация таких самолетов, равно как и возможное - я подчеркиваю, возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Белоруссии, - также являются исключительной и вынужденной реакцией на те вызовы и риски, перед которыми стоит Республика Беларусь", - сказал Рыбаков. "Эти меры осуществляются в строгом соответствии с положениями ДНЯО. Контроль за ядерными боеприпасами, а также технологиями остается у российской стороны", - добавил белорусский дипломат.
https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860906971.html
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белоруссия, валентин рыбаков, оон, договор о нераспространении ядерного оружия, в мире, россия
Белоруссия, Валентин Рыбаков, ООН, Договор о нераспространении ядерного оружия, В мире, Россия
Размещение ядерного оружия соответствует ДНЯО, заявил постпред Белоруссии
Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков: возможное размещение ядерного оружия соответствует ДНЯО