https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862273624.html

Размещение ядерного оружия соответствует ДНЯО, заявил постпред Белоруссии

Размещение ядерного оружия соответствует ДНЯО, заявил постпред Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023

Размещение ядерного оружия соответствует ДНЯО, заявил постпред Белоруссии

Идея размещения тактического ядерного оружия является ответной реакцией на стоящие перед Минском риски, процедура соответствует Договору о нераспространении... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T19:58

2023-03-31T19:58

2023-03-31T20:06

белоруссия

валентин рыбаков

оон

договор о нераспространении ядерного оружия

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg

ООН, 31 мар – РИА Новости. Идея размещения тактического ядерного оружия является ответной реакцией на стоящие перед Минском риски, процедура соответствует Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред Белоруссии при всемирной организации Валентин Рыбаков. "Сотрудничество Белоруссии с Россией в сфере укрепления обороноспособности и национальной безопасности осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение российской стороной белорусских пилотов, способных управлять самолетами, несущими специфическкие боеприпасы, соответствующая модернизация таких самолетов, равно как и возможное - я подчеркиваю, возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Белоруссии, - также являются исключительной и вынужденной реакцией на те вызовы и риски, перед которыми стоит Республика Беларусь", - сказал Рыбаков. "Эти меры осуществляются в строгом соответствии с положениями ДНЯО. Контроль за ядерными боеприпасами, а также технологиями остается у российской стороны", - добавил белорусский дипломат.

https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860906971.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, валентин рыбаков, оон, договор о нераспространении ядерного оружия, в мире, россия