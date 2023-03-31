Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал пресекать призывы к чайлдфри в Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862152744.html
Лукашенко призвал пресекать призывы к чайлдфри в Белоруссии
Лукашенко призвал пресекать призывы к чайлдфри в Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко призвал пресекать призывы к чайлдфри в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что призывы к чайлдфри (сознательное желание не иметь детей)... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:58
2023-03-31T13:58
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_75:0:1613:865_1920x0_80_0_0_3d33fee6bc0f8c076ca9feac28e4ba1c.jpg
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что призывы к чайлдфри (сознательное желание не иметь детей) должны пресекаться в Белоруссии, такая идеология должна быть вне закона. "Западная мода на чайлдфри, любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном культурном пространстве должна пресекаться. Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния, - ничто иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Такая идеология должна быть вне закона", - подчеркнул Лукашенко. Как отметил белорусский президент, тенденция к чайлдфри возникла из-за того, что в стране выросли дети, которые ни в чем не нуждались, и теперь они хотят, как можно дольше пожить для себя, откладывая рождение ребенка. По мнению Лукашенко, есть вещи, которые молодые люди не могут понять в силу своего возраста, но старшее поколение должно вовремя объяснить, что жизненный опыт и успех бессмысленны, когда их некому передать, что нажитое богатство не заменит счастья видеть, как продолжается твой род. "И объяснить мы должны раньше, чем, когда придет осознание, что планирование рождение ребенка уже поздно", - заключил он.
https://ria.ru/20230227/chayldfri-1854649228.html
https://ria.ru/20171105/1508218073.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_282:0:1406:843_1920x0_80_0_0_87de0820b20524229c9bc9c697f6232b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал пресекать призывы к чайлдфри в Белоруссии

Лукашенко считает, что идеология чайлдфри должна быть вне закона

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что призывы к чайлдфри (сознательное желание не иметь детей) должны пресекаться в Белоруссии, такая идеология должна быть вне закона.
"Западная мода на чайлдфри, любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном культурном пространстве должна пресекаться. Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния, - ничто иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Такая идеология должна быть вне закона", - подчеркнул Лукашенко.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей
27 февраля, 16:52
Как отметил белорусский президент, тенденция к чайлдфри возникла из-за того, что в стране выросли дети, которые ни в чем не нуждались, и теперь они хотят, как можно дольше пожить для себя, откладывая рождение ребенка.
«
"Не все. Но тенденция есть. Она опасна. Парадигму такого мышления надо менять", - считает президент Белоруссии.
По мнению Лукашенко, есть вещи, которые молодые люди не могут понять в силу своего возраста, но старшее поколение должно вовремя объяснить, что жизненный опыт и успех бессмысленны, когда их некому передать, что нажитое богатство не заменит счастья видеть, как продолжается твой род.
"И объяснить мы должны раньше, чем, когда придет осознание, что планирование рождение ребенка уже поздно", - заключил он.
Женщина и мужчина. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 05.11.2017
"Ненавижу эти пухлые рожицы". Почему чайлдфри отказываются от потомства
5 ноября 2017, 08:00
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала