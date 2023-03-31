https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862152744.html

Лукашенко призвал пресекать призывы к чайлдфри в Белоруссии

Лукашенко призвал пресекать призывы к чайлдфри в Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко призвал пресекать призывы к чайлдфри в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что призывы к чайлдфри (сознательное желание не иметь детей)... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:58

2023-03-31T13:58

2023-03-31T13:58

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что призывы к чайлдфри (сознательное желание не иметь детей) должны пресекаться в Белоруссии, такая идеология должна быть вне закона. "Западная мода на чайлдфри, любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном культурном пространстве должна пресекаться. Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния, - ничто иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Такая идеология должна быть вне закона", - подчеркнул Лукашенко. Как отметил белорусский президент, тенденция к чайлдфри возникла из-за того, что в стране выросли дети, которые ни в чем не нуждались, и теперь они хотят, как можно дольше пожить для себя, откладывая рождение ребенка. По мнению Лукашенко, есть вещи, которые молодые люди не могут понять в силу своего возраста, но старшее поколение должно вовремя объяснить, что жизненный опыт и успех бессмысленны, когда их некому передать, что нажитое богатство не заменит счастья видеть, как продолжается твой род. "И объяснить мы должны раньше, чем, когда придет осознание, что планирование рождение ребенка уже поздно", - заключил он.

https://ria.ru/20230227/chayldfri-1854649228.html

https://ria.ru/20171105/1508218073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко