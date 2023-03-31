https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862141838.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать, не собирается ни с... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:37
2023-03-31T13:37
2023-03-31T14:09
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать, не собирается ни с кем воевать, но порох надо держать сухим."Беларусь - миролюбивая страна. Мы не планируем ни на кого нападать, не хотим ни с кем воевать. Не хотим! Мы до сих пор еще не захоронили последнего солдата и мирного жителя, которых потеряли в годы Великой Отечественной. И всем сердцем хотим, чтобы эта война осталась последней в истории нашей земли, пропитанной кровью и слезами. Нам хватило боли. Но жизнь заставляет всегда, как я говорю, порох держать сухим", - отметил президент.По его словам, не нужно никому объяснять, зачем государству нужна сильная и вооруженная по последнему слову техники армия, зачем надо развивать собственную военную промышленность, насколько важно ни от кого не зависеть в этом вопросе."Чем больше хотим жить в мирном суверенном государстве, тем сильнее мы должны быть. Это аксиома", - подчеркнул он.Как заявил Лукашенко, Белоруссия всегда готова к предметному обсуждению любых интересующих сфер. "Но наша позиция неизменна: мы готовы к предметному обсуждению любых сфер только с теми, кто уважает белорусский народ, его выбор и традиции, только при условии соблюдения наших национальных интересов", - заключил Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/voennye-1862148982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать
Лукашенко: Белоруссия не собирается ни на кого нападать, но порох надо держать сухим
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, заявил, что Минск не планирует ни на кого нападать, не собирается ни с кем воевать, но порох надо держать сухим.
"Беларусь - миролюбивая страна. Мы не планируем ни на кого нападать, не хотим ни с кем воевать. Не хотим! Мы до сих пор еще не захоронили последнего солдата и мирного жителя, которых потеряли в годы Великой Отечественной. И всем сердцем хотим, чтобы эта война осталась последней в истории нашей земли, пропитанной кровью и слезами. Нам хватило боли. Но жизнь заставляет всегда, как я говорю, порох держать сухим", - отметил президент.
По его словам, не нужно никому объяснять, зачем государству нужна сильная и вооруженная по последнему слову техники армия, зачем надо развивать собственную военную промышленность, насколько важно ни от кого не зависеть в этом вопросе.
"Чем больше хотим жить в мирном суверенном государстве, тем сильнее мы должны быть. Это аксиома", - подчеркнул он.
Как заявил Лукашенко
, Белоруссия всегда готова к предметному обсуждению любых интересующих сфер. "Но наша позиция неизменна: мы готовы к предметному обсуждению любых сфер только с теми, кто уважает белорусский народ, его выбор и традиции, только при условии соблюдения наших национальных интересов", - заключил Лукашенко.
Лукашенко заявил, что "сам привел" российских военных в Белоруссию