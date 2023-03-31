https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862117881.html
Белоруссии не страшен никакой голод, заявил Лукашенко
Белоруссии не страшен никакой голод, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Белоруссии не страшен никакой голод, заявил Лукашенко
Белоруссии не страшен никакой голод – напротив, она продает свои продукты по всему миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:46
2023-03-31T12:46
2023-03-31T12:46
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Белоруссии не страшен никакой голод – напротив, она продает свои продукты по всему миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. "Мы обеспечили продовольственную безопасность в полной мере, вырастив лучший урожай зерновых за последнее пятилетие, и никакой голод нам не страшен – свои продукты продаем по всему миру", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссии не страшен никакой голод, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что власти Белоруссии обеспечили продовольственную безопасность
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Белоруссии не страшен никакой голод – напротив, она продает свои продукты по всему миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
"Мы обеспечили продовольственную безопасность в полной мере, вырастив лучший урожай зерновых за последнее пятилетие, и никакой голод нам не страшен – свои продукты продаем по всему миру", - отметил Лукашенко.
Запад хочет устранить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко